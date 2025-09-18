Трима полицаи бяха убити и двама тежко ранени в американския щат Пенсилвания снощи по време на престрелка с нападател, който е бил застрелян от полицията, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

САЩ

Престрелката е възникнала в град Кодоръс в окръг Йорк, югоизточната част на Пенсилвания, след като полицаите се върнали на мястото, където работили предния ден, уточни комисарят на щатската полиция полк. Кристофър Парис.

"Те бяха там, за да продължат разследване, започнало вчера", каза той пред журналисти, но без да даде повече подробности.

Трима полицаи са убити при престрелката, а двама са откарани в болница в критично, но стабилно състояние.

Местно издание съобщи, че полицаите са се опитвали да връчат заповед за обиск, когато са били нападнати от въоръжения стрелец.

Парис заяви, че нападателят е застрелян от полицията, допълва БТА.

Заловиха подпалвача на резиденцията на губернатора на Пенсилвания
Виж още Заловиха подпалвача на резиденцията на губернатора на Пенсилвания

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро отдаде почит пред загиналите. "Това е напълно трагичен и опустошителен ден за окръг Йорк, за цялата общност на Пенсилвания", заяви той.

Шапиро съобщи също, че е получил обаждане от главния прокурор на САЩ Памела Бонди, която е предложила помощ от федерални агенти в разследването.

ИЗБРАНО
bTV отбеляза 25 години на медийния пазар и даде старт на есенния сезон с бляскаво събитие Лайф
bTV отбеляза 25 години на медийния пазар и даде старт на есенния сезон с бляскаво събитие
17496
Перфектни! Волейболистите ни спечелиха групата си на Световното с трета поредна победа Корнер
Перфектни! Волейболистите ни спечелиха групата си на Световното с трета поредна победа
11463
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки Бизнес
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки
5304
С 6 години закъснение: Русия обмисля създаването на "аналог на Starlink" IT
С 6 години закъснение: Русия обмисля създаването на "аналог на Starlink"
2597
Проф. Светослав Овчаров: Патетиката е най-големият враг на познанието Impressio
Проф. Светослав Овчаров: Патетиката е най-големият враг на познанието
1622
Водолази за пръв път откриха артефакти от кораба двойник на "Титаник“ (снимки/видео) Trip
Водолази за пръв път откриха артефакти от кораба двойник на "Титаник“ (снимки/видео)
3468
Майсторски клас: Как се наситнява кромид лук Вкусотии
Майсторски клас: Как се наситнява кромид лук
1175