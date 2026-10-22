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Пентагонът поръча 850 изтребителя F-35 Lightning II за следващите 10 години.

Министерството на войната на САЩ и производителя Lockheed Martin финализираха 10-годишно рамково споразумение за обществени поръчки за модернизиране и разширяване на американските тактически самолети от 5-то поколение. Изпълнението и бюджетът му остават предмет на одобрение от Конгреса.

"Променихме фундаментално начина, по който стабилизираме американската отбранителна индустриална база, за да произвеждаме бързо и мащабно - коментира заместник-министърът на войната Майкъл П. Дъфи, цитиран от Пентагона - Това споразумение с Lockheed Martin го доказва. Чрез съгласуване на финансовите стимули с реалните резултати, ние гарантираме, че нашите бойци са оборудвани със смъртоносните способности, от които се нуждаят, за да се бият и да побеждават".

В замяна на десетгодишния държавен ангажимент Lockheed Martin ще финансира с най-малко 7 милиарда долара инициативи, които подкрепят програмата за F-35.

Производителят гарантира, че ще произведе минимум 850 самолета, първоначални резервни части и комплекти за модификация, както и ще поддръжка на глобалния флот от F-35.

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"Чрез интегриране на хардуерните изисквания в цялата верига за доставки, тази сделка максимизира покупателната способност и осигурява истински икономии от мащаба", подчертават от Пентагона.

Предишното финализирано споразумение за производство, обхващащо 296 изтребителя F-35, беше подписано на 29 септември 2025 г. за обща стойност 24,3 милиарда долара.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.