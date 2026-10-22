Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Независимо от изхода на предстоящите избори, ново проучване на Асошиейтед прес и Националния център за изследване на общественото мнение към Чикагския университет (AP-NORC) показва, че избирателите и от двете основни политически партии в САЩ искат следващият Конгрес да се съсредоточи върху това да намали разходите за живот и да сложи край на войната в Иран, докато по-малко от тях очакват следващият Конгрес да се фокусира върху дейността на президента Доналд Тръмп - било то чрез разследването срещу него или чрез подкрепа на програмата му, предаде Асошиейтед прес.

Изборите в САЩ

Резултатите сочат, че избирателите са готови Конгресът да се заеме с основните проблеми, въпреки централната роля на Тръмп в кампанията за междинните избори, предава БТА.

Около 8 от 10 регистрирани избиратели, включително голямо мнозинство от републиканци и демократи, заявяват, че намаляването на разходите за живот трябва да бъде един от най-важните приоритети за предстоящия състав на Конгреса, сочи проучването на AP-NORC.

Повечето избиратели също така искат Конгресът да даде приоритет на прекратяването на войната с Иран, като приблизително 7 от 10 анкетирани заявяват, че това трябва да бъде в центъра на дневния ред. Значително по-малко избиратели - около 4 от 10 - искат Конгресът да даде висок приоритет на разследването на администрацията на Тръмп, а само около 2 от 10 искат Конгресът да даде приоритет на подкрепата за програмата на републиканския президент.

Протестиращи смутиха предизборна реч на Доналд Тръмп в Тексас (снимки/видео)
Виж още Протестиращи смутиха предизборна реч на Доналд Тръмп в Тексас (снимки/видео)

Проучването обаче показва също, че в рамките на двете партии съществуват дълбоки различия относно това, върху какво да се фокусират, като умерените демократи и републиканци се различават значително от избирателите от левите и десните крила на партиите си.

Повечето избиратели на Демократическата партия, които се самоопределят като привърженици на демократичния социализъм, се надяват Конгресът да проведе разследване срещу администрацията на Тръмп, а мнозина искат да се прекрати военната помощ за Израел, докато републиканците от движението "МАГА" (MAGA - Make America Great Again) се интересуват от това Конгресът да подкрепи програмата на Тръмп.

Междувременно умерените течения в двете партии са много по-склонни да искат демократите и републиканците да намерят обща позиция, отбелязва АП.

Проучването на AP-NORC, в което са участвали 1119 възрастни, е било проведено в периода от 8 до 12 октомври, като за извадката е била използвана група от панела "АмериСпик" (AmeriSpeak) на NORC, който е създаден така, че да бъде представителен за населението на САЩ. Възможната грешка при извадката за възрастните като цяло е плюс-минус 3,9 процентни пункта.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4439
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10136
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12251
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1537
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2387
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5508
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2307
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3900
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1524
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432