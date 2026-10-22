Гражданите, за които приоритет трябва да бъде разследването на администрацията на сегашния президент, са малцинство

1346 Снимка: АП/БТА

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Независимо от изхода на предстоящите избори, ново проучване на Асошиейтед прес и Националния център за изследване на общественото мнение към Чикагския университет (AP-NORC) показва, че избирателите и от двете основни политически партии в САЩ искат следващият Конгрес да се съсредоточи върху това да намали разходите за живот и да сложи край на войната в Иран, докато по-малко от тях очакват следващият Конгрес да се фокусира върху дейността на президента Доналд Тръмп - било то чрез разследването срещу него или чрез подкрепа на програмата му, предаде Асошиейтед прес.

Резултатите сочат, че избирателите са готови Конгресът да се заеме с основните проблеми, въпреки централната роля на Тръмп в кампанията за междинните избори, предава БТА.

Около 8 от 10 регистрирани избиратели, включително голямо мнозинство от републиканци и демократи, заявяват, че намаляването на разходите за живот трябва да бъде един от най-важните приоритети за предстоящия състав на Конгреса, сочи проучването на AP-NORC.

Повечето избиратели също така искат Конгресът да даде приоритет на прекратяването на войната с Иран, като приблизително 7 от 10 анкетирани заявяват, че това трябва да бъде в центъра на дневния ред. Значително по-малко избиратели - около 4 от 10 - искат Конгресът да даде висок приоритет на разследването на администрацията на Тръмп, а само около 2 от 10 искат Конгресът да даде приоритет на подкрепата за програмата на републиканския президент.

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Проучването обаче показва също, че в рамките на двете партии съществуват дълбоки различия относно това, върху какво да се фокусират, като умерените демократи и републиканци се различават значително от избирателите от левите и десните крила на партиите си.

Повечето избиратели на Демократическата партия, които се самоопределят като привърженици на демократичния социализъм, се надяват Конгресът да проведе разследване срещу администрацията на Тръмп, а мнозина искат да се прекрати военната помощ за Израел, докато републиканците от движението "МАГА" (MAGA - Make America Great Again) се интересуват от това Конгресът да подкрепи програмата на Тръмп.

Междувременно умерените течения в двете партии са много по-склонни да искат демократите и републиканците да намерят обща позиция, отбелязва АП.

Проучването на AP-NORC, в което са участвали 1119 възрастни, е било проведено в периода от 8 до 12 октомври, като за извадката е била използвана група от панела "АмериСпик" (AmeriSpeak) на NORC, който е създаден така, че да бъде представителен за населението на САЩ. Възможната грешка при извадката за възрастните като цяло е плюс-минус 3,9 процентни пункта.

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