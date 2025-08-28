Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ заяви, че разследва фаталната стрелба в училище в Минеаполис, Минесота, като възможен акт на вътрешен тероризъм, предаде ДПА, цитирана от БТА.

САЩ

Две деца на 8 и 10 години бяха убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис, заяви директорът на ФБР Каш Пател в изявление в социалната мрежа "Екс". Сред ранените има 14 деца и 3 възрастни.

"ФБР разследва тази стрелба като акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици", добави Пател.

Нападението е станало рано сутринта по време на църковна служба само два дни след началото на учебната година. Благовещенското католическо училище е начално частно училище, в което се обучават около 395 ученици. То е свързано с Благовещенската католическа църква, като и двете институции са разположени в жилищен район в южната част на най-големия град на щата Минесота.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара заяви, че очаква всички ранени да оцелеят. Възрастните са били присъствали на литургията като енориаши.

Полицията съобщи, че стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна рана.

Според министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум, нападателят е 23-годишен, който се е идентифицирал като транссексуален. Ноум описа случая като "ужасяваща стрелба", допълвайки, че нейната агенция е във връзка с "междуведомствени партньори".

