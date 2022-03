Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия трябва да спре бомбардировките на украински градове преди да може да се осъществят смислени преговори между двете държави.

По думите му, първият кръг от разговори между делегациите на Москва и Киев, който се състоя в Гомелска област близо до украинско-беларуската граница, е имал скромен резултат.

"Първо трябва да спрат боевете и ситуацията да се нормализира такава, каквато беше преди 5-6 дни, когато всичко започна. Мисля, че има принципни неща, които могат да бъдат направени и които ще покажат, че са готови за мир. Ако не го направят, то преговорите ще са само загуба на време", коментира украинският държавен глава.

Заленски даде интервю съвместно за Ройтерс и Си Ен Ен в силно охраняван правителствен обект и призова членовете на НАТО да наложат забранена за полети зона, за да спрат руските военновъздушни сили.

Zelensky urges Biden to send strong message on Russia and says: 'I'm not iconic. Ukraine is iconic'https://t.co/jhJv18wEWF