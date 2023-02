Украинският президент Володимир Зеленски благодари на българския парламент за признаването на Гладомора през 1932-1933 г. за геноцид на украинския народ, а руският посланик у нас Елеонора Митрофанова го определи като опит за пренаписване на историята.

"Благодарен съм на българския парламент за това, че призна Гладомора през 1932-1933 г. за геноцид на украинския народ. Тази стъпка почита милионите жертви на Гладомора и възстановява историческата справедливост. Жестът на солидарност на България винаги ще бъде помнен от Украйна", написа на английски в официалния си акаунт в Туитър президентът на Украйна Володимир Зеленски.

I am thankful to the Bulgarian Parliament for recognizing the 1932-1933 Holodomor as a genocide of the Ukrainian people. This step commemorates millions of Holodomor victims and restores historical justice. Bulgaria’s gesture of solidarity will always be remembered in Ukraine.