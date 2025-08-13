Самолет Boeing 737-800 на авиокомпания Ryanair със 174 души на борда, изпълняващ полет FR-9962 от София (България) до Лондон Станстед (Обединеното кралство), не е бил допуснат в чешкото въздушно пространство, съобщи сайтът за доклади за инциденти и произшествия в авиацията The Aviation Herald.

Самолет на "Райънеър" кацна извънредно заради силна турбуленция и 9 ранени на борда (видео)
Виж още Самолет на "Райънеър" кацна извънредно заради силна турбуленция и 9 ранени на борда (видео)

Инцидентът се е случил вчера, когато самолетът с регистрационен номер SP-RNH летял над Австрия и се готвел да навлезе в чешкото въздушно пространство, но не му било разрешено. Той завил наляво, за да остане над Австрия.

Докато летял над Германия, два изтребителя Eurofighter се присъединили към него и го придружили до преминаването му в Холандия.

Самолетът продължил към Лондон и кацнал безопасно на писта 04 на летище Станстед, след като избегнал чешкото въздушно пространство.

Според информация, получена от The Aviation Herald, на чешките власти е станал известен план за атака срещу полета, което довело до отказа да допуснат самолета в своето въздушно пространство, както и за придружаването му от изтребители Eurofighter над Германия, които обаче не установили нищо необичайно.

Самолетът останал в Станстед през нощта и възобновил полетите на следващата сутрин.

ИЗБРАНО
Анджелина Джоли също напуска Холивуд Лайф
Анджелина Джоли също напуска Холивуд
28302
Чия е вината? Кобрата няма да защитава титлата си, задава се съдебна сага Корнер
Чия е вината? Кобрата няма да защитава титлата си, задава се съдебна сага
14290
От декември тръгва продажбата на стартовите комплекти с евромонети за граждани и бизнес Бизнес
От декември тръгва продажбата на стартовите комплекти с евромонети за граждани и бизнес
10375
Китай с реален шанс да изпревари САЩ на Луната IT
Китай с реален шанс да изпревари САЩ на Луната
3304
Учени откриха артефакти от най-старите известни хоминиди в Индонезия Impressio
Учени откриха артефакти от най-старите известни хоминиди в Индонезия
1168
Кои са най-безопасните градове в Европа? Една от най-популярните дестинации изненадващо оглавява класацията Trip
Кои са най-безопасните градове в Европа? Една от най-популярните дестинации изненадващо оглавява кла...
10026
В какви ястия върви да сложим тученица Вкусотии
В какви ястия върви да сложим тученица
9339
Съвместимост със Стрелец: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов Zodiac
Съвместимост със Стрелец: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
250