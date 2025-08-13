61-годишна българка изгуби живота си след катастрофа със специализиран автомобил на пожарната край гръцката столица Атина, съобщиха местните медии.

Сигналът за инцидента, който е станал на провинциалния път между Кератеа и Анависос, е подаден малко преди 15 часа днес.

Автомобилът, управляван от българката, се е сблъскал с пожарната кола, съобщиха от гръцката полиция.

Тежко пострадалата жена е била транспортирана от екип на Спешна помощ в болница, но лекарите не са успели да я спасят. При катастрофата са пострадали леко и двама пожарникари, които също са откарани в лечебно заведение. След преглед те са освободени. 

Шофьорът на пожарната е бил задържан за кратко, но е пуснат от ареста с прокурорска заповед.

Причините за инцидента се разследват. 

