Родилното отделение в Перник отново заработи
В момента по график работят три местни акушерки, а с дежурства им помагат и няколко техни колежки от Кюстендил
Отделението по акушерство и гинекология (АГ) към Многопрофилната болница за активно лечение "Рахила Ангелова" в Перник възобнови работата си. Това съобщи за БТА началникът му д-р Ивайло Лазов.
На 8 юли т.г. отделението временно преустанови дейност поради невъзможност за осигуряване на 24-часово медицинско обслужване. Мярката, продължила до края на месеца, наложи родилки от Перник да се пренасочват към столични лечебни заведения.
До ситуацията се стигна, след като акушерките, командировани от София да дават дежурства в лечебното заведение, излязоха в отпуск.
В момента в АГ отделението по график в него работят три местни акушерки, а с дежурства им помагат и няколко техни колежки от Кюстендил. През есента се очаква и останалият персонал на отделението да се върне на работа, поясни още началникът.