При този модел границите на Украйна няма да се променят, както границите на Западния бряг остават непроменени вече 58 години, само че под израелски контрол

2079 Снимка: iStock by Getty Images

Русия и САЩ са обсъдили модел за прекратяване на войната в Украйна, който напомня окупацията на Западния бряг от Израел, съобщи британският вестник "Таймс", цитиран от БТА.

Според този сценарий Русия ще има военен и икономически контрол над окупираната Украйна под собствен управителен орган, имитирайки фактическото управление на Израел над палестинската територия, заграбена от Йордания през 1967 г.

Според източник, близък до Съвета за национална сигурност на САЩ, идеята е била предложена преди седмици при обсъжданията между Стив Уиткоф, пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп по въпросите на мира, и руските му колеги.

Смята се, че Уиткоф, който също е натоварен от Тръмп със задачата за постигане на мир в Близкия изток, подкрепя идеята, която според американците заобикаля пречките в украинската конституция за отстъпване на територия без провеждане на "общоукраински" референдум.

Президентът Володимир Зеленски отказва да приеме предаването на земя, но окупационният модел може да бъде механизъм, който да позволи примирие след три години и половина война, посочва "Таймс".

При този модел границите на Украйна няма да се променят, както границите на Западния бряг остават непроменени вече 58 години, само че под израелски контрол.

"Просто ще бъде така, както Израел окупира Западния бряг", каза източникът преди срещата на върха на Тръмп с президента на Русия Владимир Путин в Аляска в петък. "С губернатор, с икономическа ситуация, която се определя от Русия, а не от Украйна. Но това все пак ще бъде Украйна, защото ... Украйна никога няма да се откаже от суверенитета си. Но реалността е, че това ще бъде окупирана територия и моделът е Палестина".

Анна Кели, заместник-секретар на пресслужбата на Белия дом, заяви: "Това е напълно фалшива новина и небрежно отразяване от страна на "Таймс", който явно има ужасни източници. Нищо подобно не е било обсъждано с никого в нито един момент".

Израелската окупация е обявена за незаконна от Международния съд, което не се признава от САЩ и само частично се приема от Русия. През март 2022 г. съдът нареди на Русия "незабавно да прекрати военните операции" в Украйна с 13 на два гласа, при което руските и китайските съдии бяха против. Заповедта е задължителна за Русия, но съдът не разполага със средства за налагане на нейното изпълнение, посочва "Таймс".

ООН е нареждала на Израел да прекрати окупацията си, за последен път с гласуване на Общото събрание през септември миналата година със 124 гласа "за", 14 "против" и 43 "въздържал се".

Резолюцията призова Израел да спази международното право в срок от 12 месеца и да изтегли военните си сили, незабавно да прекрати всякаква нова заселническа дейност, да евакуира всички заселници от окупираните земи и да демонтира части от разделителната стена, която е изградил на територията на окупирания Западен бряг. Израел, който гласува против мярката заедно със САЩ

Някои преговарящи от САЩ смятат, че този резултат за окупираните украински територии просто отразява реалността на войната и отказа на всички останали държави да се включат пряко в борбата с Русия. Според тях остава само да се определят точните граници на руската окупация, които Путин се стреми да прокара възможно най-далеч преди разговорите си с Тръмп в Аляска, отбелязва "Таймс".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.