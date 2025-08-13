Американският президент се оплака от крайно несправедливото медийно отразяване на предстоящата му среща с Владимир Путин в Аляска

571 Снимка: БТА

След като по време на брифинг на 11 август Доналд Тръмп на два пъти заяви пред събралите се репортери, че отива да се види с Владимир Путин в Русия в петък, днес държавният глава на САЩ използва старото име на Санкт Петербург - Ленинград - в публикация в социалната си мрежа Truth Social, в която се оплака от крайно несправедливото медийно отразяване на предстоящата му среща на върха в Аляска.

По думите на Тръмп медиите биха стигнали дотам, че да определят като лоша сделка дори ако той успее безплатно да спазари Кремъл да даде Москва и Ленинград.

"Нечестните медии пак работят срещу мен заради срещата ми с Путин. Постоянно цитират уволнени некадърници и откровено глупави хора като Джон Болтън, който току-що обяви, че, въпреки че срещата е на американска територия, "Путин вече е победил." Какви ги говори този?! Ние печелим във ВСИЧКО. Фалшивите новини работят извънредно (няма данък върху извънредния труд!). Ако спазаря Москва и Ленинград безплатно, като част от сделката с Русия, фалшивите новини пак щяха да кажат, че съм сключил лоша сделка. Но сега ги хванаха. Вижте всичките истински новини, които излизат за тяхната корупция. Това са болни и нечестни хора, които сигурно мразят страната ни. Но няма значение - печелим навсякъде и във всичко! Да направим Америка отново велика!", написа Тръмп.

Същевременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, заяви, че Доналд Тръмп му е казал наскоро, че мисията му е да възстанови мира в Европа, съобщи Ройтерс. Ванс направи това изявление, обръщайки се към американски войници във военна база в Англия.

"Току-що говорих с него, точно преди да се кача на подиума. Той каза много просто, че като администрация ще направим възстановяването на мира в Европа наша мисия", каза Ванс.

Ванс направи изявлението след виртуална среща с Тръмп, европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски.

По време на пресконференция на 11 август президентът на САЩ на два пъти заяви, че "отива в Русия", за да се срещне с Владимир Путин, въпреки че Аляска е американска територия от 30 март 1867 г.

Тогава Москва продава на Вашингтон своята колония на американския континент. Чекът, издаден от американското финансово министерство, е за сумата от 7,2 млн. долара (около 120 милиона долара по днешните мащаби). До сделката се стига много бързо, а само 6 месеца след подписването на договора започва и официалното предаване на огромната територия на площ от над 1,5 млн. квадратни километра.

