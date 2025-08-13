Вучич нарече "глупости" твърденията, че ще отстраняват проруски политици от сръбския кабинет
Страната няма да въвежда санкции и да променя политиката си, заяви сръбският президент
Президентът на Сърбия Александър Вучич категорично отхвърли медийните спекулации за предстоящи оставки на проруски настроени фигури в правителството, определяйки ги като "глупости".
"Сърбия не променя позицията си и няма намерение да я променя, Сърбия няма да въвежда санкции и да променя политиката си. Всичко това са глупости," заяви Вучич пред информационната агенция РИА Новости.
Изявлението на Вучич идва в отговор на публикация в руска медия, която, позовавайки се на "източник от Сърбия", твърдеше, че сръбският министър-председател Джуро Мацут, подложен на натиск от Запада, планира да отстрани няколко политици, известни със своите проруски възгледи.
Според сръбската проправителствена медия "Политика" става дума за началника на кабинета и съветник по националната сигурност Милош Анджич, старши съветника по външна политика Александра Николич, заместник-началника на кабинета Ана Йованович и старши съветника Биляна Богичевич.
"Не разбирам на кого е нужно това и кой го измисля," допълни сръбският президент.