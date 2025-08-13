Президентът на Сърбия Александър Вучич категорично отхвърли медийните спекулации за предстоящи оставки на проруски настроени фигури в правителството, определяйки ги като "глупости".

Балканите

"Сърбия не променя позицията си и няма намерение да я променя, Сърбия няма да въвежда санкции и да променя политиката си. Всичко това са глупости," заяви Вучич пред информационната агенция РИА Новости.

Изявлението на Вучич идва в отговор на публикация в руска медия, която, позовавайки се на "източник от Сърбия", твърдеше, че сръбският министър-председател Джуро Мацут, подложен на натиск от Запада, планира да отстрани няколко политици, известни със своите проруски възгледи.

Според сръбската проправителствена медия "Политика" става дума за началника на кабинета и съветник по националната сигурност Милош Анджич, старши съветника по външна политика Александра Николич, заместник-началника на кабинета Ана Йованович и старши съветника Биляна Богичевич.

"Не разбирам на кого е нужно това и кой го измисля," допълни сръбският президент.

