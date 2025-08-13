Основната цел на Вашингтон е прекратяване на огъня, териториалните въпроси може да се обсъждат по-късно

Появиха се първи изявления на европейските лидери след днешния разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Пред медиите говориха френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Макрон заяви, че по време на срещата с Путин Тръмп иска да постигне прекратяване на огъня в Украйна. Той също така съобщи, че според Тръмп всички териториални въпроси могат да се решават "само чрез преговори с Украйна".

"Казах на Тръмп, че трябва да има гаранции за сигурността на Украйна. Тръмп подкрепи това", заяви Зеленски, като допълни, че Украйна и ЕС са се споразумели за 5 принципа, при които е възможно примирие.

Преди това пет принципа публикува и изданието "Политико", като вероятно става дума за същите такива.

Те включват: Дългосрочно прекратяване на огъня до размяната на територии. "Ако в крайна сметка Киев трябва да направи някакъв компромис в рамките на окончателното споразумение, основано на реалностите на бойното поле, то той ще обсъжда териториалните въпроси едва след като Русия се съгласи на прекратяване на огъня и го спазва".

Русия трябва да плати на Украйна от 500 млрд до 1 трлн долара за човешки и материални загуби;

Гаранции за сигурност. "Украйна разглежда членството в НАТО и Европейския съюз като единствения дългосрочен начин да спре ново нападение от страна Русия. Украйна също така игнорира изискванията на Москва да съкрати 900-хилядната си действаща армия - най-голямата в Европа след Русия - и да поиска от съюзниците си да прекратят доставките на оръжие".

Децата и военнопленниците трябва да се върнат у дома. Украйна твърди, че почти 20 хиляди украински деца са били отвлечени от Русия, а само 1453 са успели да бъдат върнати.

Санкциите трябва да останат в сила. "Киев и неговите европейски съюзници искат да запазят този натиск, като предупреждават, че отмяната на първичните и вторичните санкции и възобновяването на търговията ще дадат на Москва време да се прегрупира за ново настъпление и да завърши завладяването на Украйна".

Освен това Зеленски призова да се подготви тристранна среща - между него, Тръмп и Путин. "Тръмп ми каза, че след срещата с Путин в Аляска ще ми се обади по телефона и ще определим по-нататъшните стъпки", каза украинският президент.

Зеленски отново се изказа против изтеглянето на украинските сили от Донецка област, което, според медиите, се обсъжда от Тръмп и Путин в рамките на мирното споразумение. При това той даде да се разбере, че е готов да обсъжда "териториални въпроси".

"Що се отнася до моята позиция - тя не се е променила, защото се основава на Конституцията на Украйна. Докато Конституцията на държавата не е променена, позицията не може да се променя. Днес обсъждахме и тези въпроси, които, разбира се, са много сложни. Искам веднага да подчертая: никакви въпроси, засягащи териториалната цялост на нашата държава, не могат да се обсъждат без да се вземат предвид нашата страна, нашият народ, волята на държавата и волята на нашия народ, закрепени в Конституцията на Украйна", заяви Зеленски.

Канцлерът на Германия заяви, че европейците са казали на Тръмп, че са заинтересовани от успеха му в преговорите с Путин, но са призовали президента на САЩ да вземе предвид интересите на Украйна и Европа. Украйна е готова да обсъди въпроса за териториите, но фронтовата линия трябва да бъде отправна точка, заяви Мерц. При това, според него, юридическото признаване на териториите "не се обсъжда".

Отказът да се изтеглят ВСУ от Донецка област в замяна на прекратяване на огъня е "окончателно решение" след днешните преговори между Украйна и европейските страни, заяви Зеленски, като не уточни каква е позицията на Тръмп по този въпрос.

