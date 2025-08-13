Гърция е в капана на пожарите втори ден, а те се разрастват, подпомагани и от бурния вятър. Огънят изпепели къщи, ферми и фабрики, земеделска земя и доведе до евакуацията на хиляди жители и туристи от вторник насам. Властите имат видео със заподозрени за умишлен палеж.

Десетки хора са откарани в болница заради вдишване на дим, съобщи обществената телевизия ЕРТ. Стихията застрашава села и градове, критично стана положението в покрайнините на Патра, където изгоряха 550 коли на паркинг на митницата. Огънят превзе и околните населени места, а пламъците влязоха в града. 

Циментова фабрика беше опожарена от пожара, обхванал маслинови горички и горски площи и нарушил железопътния трафик близо до Патра. В близкото село Мореика изгоря църквата и седем къщи.

Огънят вече влиза и в самия град Патра

Кметът на Патра Костас Пелетидис съобщи за проблеми с електроснабдяването и водоснабдяването в някои райони.

Следователите на противопожарната служба подозират, че пожарът не е избухнал случайно. 

Властите се сдобиха с видеозапис на двама души с мотоциклет, чиито действия се разглеждат като подозрителни и се проучва евентуалното им участие в избухването на пожара. 

Гражданска защита обяви извънредно положение в община Зирос, регион Превеза и Закинтос, предаде "Катемарини". Четири селища са евакуирани на остров Закинтос в Йонийско море. Гори още в Ахая и на остров Хиос, където едно селище беше евакуирано.

Близо 5000 пожарникари, подпомагани от 33 самолета, бяха разположени от зазоряване, за да овладеят пламъците, разпалвани от ветровете и горещите, сухи условия близо до Патра, както и на туристическите острови Хиос и Закинтос и на поне три места във вътрешността на страната, отбелязват Ройтерс и БТА.

Властите изчисляват, че през последните няколко дни в Гърция са изгорели 10 000 хектара земя, като Хиос е най-засегнат с 4000 хектара, следван от Ахая (2000 хектара), Филипиада, североизточно от Превеза (1800 хектара) и Закинтос (1700 хектара), според Националната обсерватория на Атина.

Села в северозападна част на Хиос са изправени пред няколко дни без електричество, тъй като горският пожар на острова е причинил значителни щети на електропреносната мрежа.

Според гръцкия оператор на електроразпределителната мрежа (DEDDIE), най-малко 150 електрически стълба са унищожени. Заради това и много хора останаха без електричество.

Около 13 пожарникари се лекуват за изгаряния и други наранявания, съобщи говорителят на пожарната Василис Ватракоянис на телевизионен брифинг днес.

Властите наредиха на жителите на град Като Ахея на полуостров Пелопонес с около 8000 жители да се евакуират вчера и издадоха нови предупреждения за днес, съветвайки жителите на две близки села да напуснат домовете си.

На остров Хиос бреговата охрана използва лодки, за да отведе хората на безопасно място, когато пламъците достигнаха бреговете.

Испания, Португалия, Турция и други части на Балканите също се борят с горски пожари през последните дни, тъй като гореща вълна доведе до над 40 градуса по Целзий в някои части на Европа, отбелязва Ройтерс. В Албания и Черна гора миналата седмица горските пожари унищожиха къщи и имущество.

