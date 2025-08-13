Инцидентът е станал в комплекс с апартаменти, където семейството имало жилище

5-годишно дете се удави в басейна на комплекс с апартаменти в село Равда.

Трагичният инцидент е станал около 22 часа в понеделник, но информацията бе потвърдена днес пред Dir.bg от Областната дирекция на МВР в Бургас.

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето.

По случая е води разследване на обстоятелствата около трагедията от полицията в Несебър.

По неофициална информация инцидентът е станал пред очите на близките на детето - майка му и вуйчо му. Не е ясно защо то е влязло във водата, въпреки късния час. Предполага се, че детето се е подхлъзвало и така е паднало в басейна. Семейството, което е от Стара Загора, притежавало жилище в комплекса, а във фаталната вечер роднините се събрали на семеен празник.

Преди година момиченце на 4 години, оставено без надзор, се удави в плувен басейн към семеен хотел в град Черноморец. Пристигналите на място криминалисти констатирали, че момиченцето пребивавало в хотела заедно с баща си, който работил като готвач в крайморския град. То е паднало в басейна, който е бил без спасител.

