С 13-годишната насилничка се заема Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Малолетната побойничка в Кула, за която вчера беше сезирана полицията, е ритала и скубала 11-годишното момиче заради момче.

Поводът 13-годишната да повали на земята по-малкото момиче, да го дърпа за косата и да го кара да се моли, било недоволството й, че пострадалата е последвала тийнейджър в социалната мрежа, става ясно от съобщение на прокуратурата във Видин.

Грозната сцена, разиграла се на детска площадка в града на 8 август, беше заснета от друго момче, което разказа пред Нова телевизия, че не е очаквало да се стигне до бой, а само до разправия между двете момичета.

"Скандалът стана заради момче, защото едното момиче го е добавило в социалните мрежи", свидетелства Исак Маринов.

След като той публикува видеото в социалната мрежа и социален работник го вижда три дни по-късно, вчера подаде и сигнал в полицията, институциите се задействаха и дадоха гласност на случая.

Вече е проведена среща на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие, с участието на прокурор от Районна прокуратура - Видин, след като са установени момичетата и техните родители. Властите са провели и видеоразговор с пострадалото дете. С провеурката по инцидента се зае РУ на МВР в Кула и Районна прокуратура - Видин.

13-годишната нападателка е от Вълчедръм и тъй като е малолетна и не носи наказателна отговорност, с нея ще се заеме Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Тя е компетентна да реши каква възпитателна мярка да бъде взета по отношение на побойничката, след като Районна прокуратура - Видин е взела решение за прилагане на възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и е изпратила преписката в комисията по компетентност.

