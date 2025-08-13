Украйна пое отговорност за удар срещу руска помпена станция за петрол в Унеча, ключова част от нефтопроводовата мрежа в Брянска област, близо до границата с Украйна и Беларус. Според Генералния щаб в Киев нападението е причинило значителни разрушения и голям пожар в района на съоръжението, съобщи украинската секция на РБК.

Експлозии са били чути в складовата зона и там, където се намират главната и спомагателните помпи, според изявлението.

Информацията за удара беше потвърдена и от губернатора на Брянска област Александър Богомаз, който заяви в Telegram, че пожарът на обектите от горивната инфраструктура е резултат от украинска атака с ракети и дронове. Той добави, че пожарът вече е потушен, но не предостави детайли относно щетите.

Среднощни атаки с жертви и ранени из цяла Украйна, Москва е свалила 27 дрона в руски области
Виж още Среднощни атаки с жертви и ранени из цяла Украйна, Москва е свалила 27 дрона в руски области

Станцията в Унеча е ключов хъб на мрежата "Дружба", която транспортира нефт до Унгария, Словакия и Германия, както и казахстански петрол към Германия. Освен това е част от балтийската система Baltic Pipeline System-2, която доставя руски петрол до пристанище Уст-Луга на Балтийско море

Годишният капацитет на станцията е впечатляващ — 60 милиона тона суров петрол.

Ударът по станцията в Унеча е част от поредица от засилени атаки с дронове срещу руски нефтени и газови съоръжения този месец, преди срещата между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин, насрочена за този петък.

На 10 август украински дронове засегнаха рафинерията в Саратов, предизвиквайки пожар и жертва, както и затваряне на рафинерията — реакцията включваше и целия регион, включително Ангелс, където беше ударено депо за горива.

По-рано този месец Украйна удари четири руски рафинерии, като работата на три завода, собственост на петролния гигант "Роснефт" (ПАТ), беше нарушена. А вчера Украйна заяви, че е атакувала ключов завод за хелий в Русия.

ИЗБРАНО
Анджелина Джоли също напуска Холивуд Лайф
Анджелина Джоли също напуска Холивуд
32712
Троен удар в Унгария уби амбициите на Лудогорец за Шампионска лига Корнер
Троен удар в Унгария уби амбициите на Лудогорец за Шампионска лига
10511
От декември тръгва продажбата на стартовите комплекти с евромонети за граждани и бизнес Бизнес
От декември тръгва продажбата на стартовите комплекти с евромонети за граждани и бизнес
12605
Стартъп предложи $34,5 милиарда за браузъра Chrome IT
Стартъп предложи $34,5 милиарда за браузъра Chrome
2485
Уникално тракийско златно съкровище беше показано в Археологическия музей в София Impressio
Уникално тракийско златно съкровище беше показано в Археологическия музей в София
3201
Чисто, евтино и гостоприемно: "Албена" е сред любимите български курорти на турските туристи Trip
Чисто, евтино и гостоприемно: "Албена" е сред любимите български курорти на турските туристи
1539
Сочни отвътре, запечени отвън: Един пиниз за съвършени наденички Вкусотии
Сочни отвътре, запечени отвън: Един пиниз за съвършени наденички
841
Съвместимост със Стрелец: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов Zodiac
Съвместимост със Стрелец: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
906
Във Франция е обявено високо ниво на тревога заради екстремните температури над 40 градуса Времето
Във Франция е обявено високо ниво на тревога заради екстремните температури над 40 градуса
64