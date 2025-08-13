Полицията издирва Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Данчо Релето. Тримата са членове на бандата за отвличания "Наглите", заедно с Любомир Димитров-Любо Гребеца, но той е в затвора заради две убийства на други сътрудници на групата.

Униформените са стартирали издирването от 12 август, когато техни роднини са подали сигнал, че са в неизвестност. Открити са само автомобилите и мобилните им телефони. Полицията ги проверява за улики, пише "24 часа".

Издирван съучастник на братята Лебешковски от "Наглите" се предаде в СДВР
Виж още Издирван съучастник на братята Лебешковски от "Наглите" се предаде в СДВР

За серията отвличания на "Наглите" преди 2010 г. тримата получиха по 18 години затвор още през 2013-а и бяха единствените осъдени за похищенията, макар че задържаните бяха общо 18 души. Четиримата, заедно с Любо Гребеца, обаче излязоха предсрочно.

Още двама бяха осъдени за други по-леки престъпления, но не и за похищения. "Наглите" са доказано отговорни за 11 отвличания и 1 опит.

Според последната дума на съда те са държали в плен все богати наследници или бизнесмени - Илиян Цанев, Мехмед Чакър, Михаил Краус, Джорджо Марков, Венислав Величков, Ангел и Камелия Бончеви и Киро Киров. Имат и неуспешен опит за отвличане на не толкова заможен автокрадец.

Братята от "Наглите" отново са арестувани за отвличания
Виж още Братята от "Наглите" отново са арестувани за отвличания

Парите от откупите така и не бяха открити.

След като излязоха от затвора, Йожи и Културиста не попадаха под светлините на прожекторите. Релето обаче няколко пъти бе хващан от СДВР да краде коли. Именно това е и занаятът на всички от групата, преди да се заемат с отвличания.

На 8 август тази година обявеният за издирване 39-годишен Димитър Вълканов, обвинен заедно с братята Митко и Радослав Лебешковски - също свързани преди години с "Наглите", в отвличането на двама столичани, се предаде в Столичната дирекция на полицията и беше задържан за 72 часа.

Задържаха Данчо Релето от "Наглите" за кражби на коли
Виж още Задържаха Данчо Релето от "Наглите" за кражби на коли

По неофициални данни разследващите вече са били информирани от защитника за намерението на издирвания да съдейства на органите на реда.

ИЗБРАНО
Анджелина Джоли също напуска Холивуд Лайф
Анджелина Джоли също напуска Холивуд
30689
Чия е вината? Кобрата няма да защитава титлата си, задава се съдебна сага Корнер
Чия е вината? Кобрата няма да защитава титлата си, задава се съдебна сага
14867
От декември тръгва продажбата на стартовите комплекти с евромонети за граждани и бизнес Бизнес
От декември тръгва продажбата на стартовите комплекти с евромонети за граждани и бизнес
11499
Стартъп предложи $34,5 милиарда за браузъра Chrome IT
Стартъп предложи $34,5 милиарда за браузъра Chrome
1957
Александър Йосифов: Велик и безсмъртен са критерии, които определя времето, а не хората Impressio
Александър Йосифов: Велик и безсмъртен са критерии, които определя времето, а не хората
991
Кои са най-безопасните градове в Европа? Една от най-популярните дестинации изненадващо оглавява класацията Trip
Кои са най-безопасните градове в Европа? Една от най-популярните дестинации изненадващо оглавява кла...
10408
Трябва ли да белим патладжаните: "За" и "Против" Вкусотии
Трябва ли да белим патладжаните: "За" и "Против"
2489
Съвместимост със Стрелец: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов Zodiac
Съвместимост със Стрелец: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
591