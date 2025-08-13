Безследно изчезнаха трима от "Наглите", откриха само телефоните и колите им
Роднини на Културиста, Йожи и Данчо Релето подали сигнал към полицията
Полицията издирва Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Данчо Релето. Тримата са членове на бандата за отвличания "Наглите", заедно с Любомир Димитров-Любо Гребеца, но той е в затвора заради две убийства на други сътрудници на групата.
Униформените са стартирали издирването от 12 август, когато техни роднини са подали сигнал, че са в неизвестност. Открити са само автомобилите и мобилните им телефони. Полицията ги проверява за улики, пише "24 часа".
За серията отвличания на "Наглите" преди 2010 г. тримата получиха по 18 години затвор още през 2013-а и бяха единствените осъдени за похищенията, макар че задържаните бяха общо 18 души. Четиримата, заедно с Любо Гребеца, обаче излязоха предсрочно.
Още двама бяха осъдени за други по-леки престъпления, но не и за похищения. "Наглите" са доказано отговорни за 11 отвличания и 1 опит.
Според последната дума на съда те са държали в плен все богати наследници или бизнесмени - Илиян Цанев, Мехмед Чакър, Михаил Краус, Джорджо Марков, Венислав Величков, Ангел и Камелия Бончеви и Киро Киров. Имат и неуспешен опит за отвличане на не толкова заможен автокрадец.
Парите от откупите така и не бяха открити.
След като излязоха от затвора, Йожи и Културиста не попадаха под светлините на прожекторите. Релето обаче няколко пъти бе хващан от СДВР да краде коли. Именно това е и занаятът на всички от групата, преди да се заемат с отвличания.
На 8 август тази година обявеният за издирване 39-годишен Димитър Вълканов, обвинен заедно с братята Митко и Радослав Лебешковски - също свързани преди години с "Наглите", в отвличането на двама столичани, се предаде в Столичната дирекция на полицията и беше задържан за 72 часа.
По неофициални данни разследващите вече са били информирани от защитника за намерението на издирвания да съдейства на органите на реда.