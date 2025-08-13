40 Снимка: БТА

Държавните имоти с отпаднала необходимост в региона, който стопанисвам, са 24. Това каза областният управител на Русе Драгомир Драганов на среща с представители на медиите и политически парти и коалиции в Общинския съвет.

Драганов уточни, че 13 са поземлени имоти без сгради, девет - поземлени имоти със сгради, два - само със сгради.

От областната администрация уточниха, че тече втора приватизационна продажба за сграда в двора на Професионалната гимназия по механотехника "Юрий Гагарин" в Русе, която е в лошо състояние. Това е бившата мелница на закритата през 2013 година Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии "Професор д-р Асен Златаров". Сред имотите с отпаднала необходимост е и сграда на улица "Рила" 10, в която в миналото се е помещавал Държавният архив. Към тези сгради не е проявен интерес от никоя институция или ведомство.

Драгомир Драганов посочи, че има и редица имоти, които не са под контрола на областния управител, но са държавна собственост и се управляват от други ведомства.

"Има един списък, според който от всички министерства на територията на област Русе са подадени 93 държавни имота. Той е предварителен и беше качен на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но вследствие на грешките и забележките, които бяха направени, той беше изтеглен. Тези имоти предстои да бъдат допълнително уточнени с точните им адреси, квадратури, да се направят съответните оценки, едва след това да се пуснат в Агенцията за публичните предприятия и контрол и тези, които имат интерес за тяхното закупуване, да ги придобият", каза Драганов.

Той добави, че има образувани осем преписки от Областна администрация за оценка на имоти, които отдавна са с отпаднала необходимост. След това те ще бъдат предадени в съответния ред в Агенцията за публичните предприятия и контрол за публикуване за продажба.

