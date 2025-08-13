От СДВР отчитат, че през последната година и половина имат случаи на кражби от книжарници - основно световни заглавия, но и готварска книга

245 Снимка: iStock by Getty Images

Нова тенденция в кражбите у нас изумила столичните полицаи - кражби на книги. Досега от СДВР свикнали от моловете и големите магазини да крадат дрехи, обувки, машини и играчки, но напоследък крадците се ориентирали да пипат и по книжарските рафтове.

"В нашата практика това е новост - от около година и половина. Имаме няколко случая на кражби на книги от територията на различни големи книжарници", разказа в интервю по БНР старши инспектор Виталий Цветков от сектор "Улична престъпност" в СДВР. Виж още Европол разби международна банда крадци на ценни антикварни книги

Първоначално полицаите се учудили много на литературния апетит сред крадците, но при пресмятане на левовата равностойност на кражбите се оказало, че се си струва.

"Оказа се, че има книги за 150 лв.", каза Цветков и обясни, че става въпрос за луксозни издания на световна класика.

Хванали обаче и очевидно любител кулинар, защото откраднал голяма и луксозна готварска книга за домакинята, която струвала около 70 лв.

Полицаите нямат обяснение за новия тренд при кражбите.

"Някои хора колекционират книги, други обожават да четат, а нямат възможност може би", разсъждава за мотива инспекторът. "Не можем да кажем защо точно книги", недоумява той.

И обобщава, че в момента джебчийските кражби са намалели, а основните, които отчитат на територията на София, са от тъй наречените "преминаващи лица" - такива, които си идват за лятото от страни в ЕС и на път към родните места преминават през София. Тяхната специалност и в Западна европа е джебчийството, но си идват в родината по празници и през летните отпуски, допълва служителят на реда.

Крадците, които столичните полицаи хващат, не могат да бъдат описани в един профил, казва още старши инспектор Виталий Цветков.

"Профил няма - от непълнолетни на 13 години до възрастни над 60 г. Хора с много добри финансови възможности, хора без възможности, бежанци, мъже, жени, всякакви има", обобщава полицаят.

А всички те, по думите му, крадат от магазините не за да продават, а обикновено по една бройка - за себе си или за гаджето, тъй като често, след като ги хванат, се оказвало, че открадната дреха или обувки са по размера на крадеца.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.