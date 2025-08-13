Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако срещата му с руския лидер Владимир Путин премине добре, вероятно бързо ще поиска втора среща, но този път с участието и на украинския президент Володимир Зеленски, съобщиха Би Би Си и Ройтерс.

"Ако първата мине окей, бързо ще имаме и втора. Бих искал да направя това почти незабавно и бързо ще имаме втора среща между президента Путин, президента Зеленски и мен, ще се радвам да бъда там", добави Тръмп пред журналисти в Центъра за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди". 

Президентът на САЩ ще се срещне с руския си колега в петък в американска военна база в Анкоридж в щата Аляска. Това ще бъде първата среща между двамата лидери след ръкостискането им през 2018 г. в Хелзинки.

Тръмп обаче отбеляза, че ще има "много сурови последици" за Русия, ако Путин не се съгласи да сложи край на войната. "Да, ще има", подчерта американският държавен глава, без да пояснява какви точно ще бъдат последиците. По-рано обаче той предупреди, че ще наложи тежки икономически санкции, ако не се стигне до пробив към сключването на мирно споразумение, припомня БТА.

Президентът на САЩ изрази желанието си за тристранна среща на върха с участието на Русия, Украйна и САЩ, след като по-рано през деня той участва във виртуални консултации със Зеленски и лидерите на няколко европейски държави, ЕС и НАТО.

"Имахме много добър разговор... Президентът Зеленски участва в разговора. Бих го оценил с 10 точки, много приятелски", заключи американският лидер.

