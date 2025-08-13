Двамата мъже загасили нивата и спасили житото и комбайна, докато дойдат огнеборците, но платили 200 лв. санкция

Тракторист и комбайнер потушиха пожар в землището на силистренското село Гарван и спасиха реколтата и близката гора от пламъците. Вместо похвала, мъжете получиха глоба по 200 лева от пожарната служба в Силистра, защото комбайнът им не бил почистен, разказаха земеделците пред БНТ.

Това ги накарало да заключат: "На Балканите има абсурдната тенденция - няма ненаказано добро". И да признаят, че им е станало обидно, че гасят пожари, а накрая са санкционирани.

Как се стигнало до нелепата глоба?

Димитър и Юри жънали на полето, когато от комбайна излезли искри. Пламъци обхванали нивата, но мъжете не губят самообладание, а реагират светкавично, като разравят със земеделската техника земята и правят защитна ивица.

На помощ се притекли гранични полицаи, които случайно минавали оттам.

-"Когато дойде пожарната, бяхме угасили всичко, ако не се беше спукала помпата на цистерната, нямаше да се налага да викаме и пожарна", разказа Юри Гайдаров.

Така двамата успели да спасят и житото, и комбайна, който струва един милион лева. Предотвратили и риска пламъците да достигнат до селото.

За местните хора те са герои, но за пожарната нарушители. Глобени са да платят по 200 лева, защото комбайнът им не бил почистен.

Разчитат го като отчитане на дейност. Просто да отчетат дейност, имат сила, власт.

"Комбайнът е почистен, зареден с нафта от 8:00 до 16:00 часа - това са 8 часа работа, то само за 15 минути се набива пепел, пуши 50,60 метра назад, нищо не се вижда.", коментира Гайдаров.

Димитър и Юри вече са платили глобите си.

След абсурднатата ситуация се зарекли при пожар да стоят и да гледат отстрани, докато огнеборците не си свършат работата. И двамата са доброволци и се притичват на помощ, когато някъде гори.

Така, въпреки заканата им, още на следващия ден се отзовали първи на пламналото сметище в Попина, защото не им тежи да имат големи сърца. Единият от двамата земеделци даже е пострадал от огъня.

"Там изгарят краката на Митко, ако не беше нашата цистерна с маркучите и шланговете, Попина щеще да снимат как е изгоряло селото.", разказва председателят на земеделската кооперация Иван Добрев.

От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" съобщили, че са запознати с административната глоба на работниците и че по случая се извършва проверка.

А докато тя тече, героите от село Гарван получиха парична награда от земеделската кооперация, в която работят.

