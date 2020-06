Демонстранти събориха вчера единствения паметник на генерал от Конфедерацията в американската столица Вашингтон и го изгориха, предаде Асошиейтед прес, на която се позова БТА.

Паметникът бе съборен на 19 юни, на годишнината от отмяната на робството в Съединените щати - т.нар. Ден на свободата, на фона на продължаващите демонстрации срещу расизма, провокирани от убийството на Джордж Флойд в Минеаполис.

Демонстрантите изразяваха радостта си с подскоци при гледката как статуята на генерал Албърт Пайк (висока 3,4 метра), която бе овързана с вериги, се разклаща и рухва, вдигайки облак от прах. След това те запалиха голям огън на открито и се наредиха в кръг около него, докато наблюдаваха как статуята изгаря. От разкази и видеоклипове на очевидци става ясно, че на място е имало полицаи, които обаче не са се намесили.

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser