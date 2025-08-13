Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в Агенция "Пътна инфраструктура" за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2025 г., съобщават от МРРБ.

Одитът ще бъде извършен от екип на дирекция "Вътрешен одит" при МРРБ.

Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на допълнителните възнаграждения на служителите в Агенция "Пътна инфраструктура".

Прокуратурата проверява раздадените над 2 милиона лева бонуси в Пътната агенция
Малко по-рано стана ясно, че през юни месец в Софийската градска прокуратура е подаден сигнал във връзка с допълнителните възнаграждения в Агенция "Пътна инфраструктура" и е възложена проверка, която се извършва от Комисията за противодействие на корупцията, като срокът за приключването ѝ е два месеца.

БНТ пък съобщи, че бонусите за над 2 милиона и 200 хиляди лева не са били разпределени между всички служители, а само на 174 началници на различни звена в системата на агенцията.

Над 2,2 милиона лева са си раздали шефовете в АПИ през миналата години. Бонусите са били за добре свършена работа през 2024г., съобщи в писмо до медиите ден по-рано и бившият началник на КАТ и настоящ ръководител на Института за пътна безопасност (ИПБ) Богдан Милчев.

Според ИПБ в тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя. Оттам настояват от АПИ да обяснят "на какво основание се възнаграждават, докато не изпълняват основните си задължения".

От АПИ отговориха, че тези бонуси са отпуснати напълно законно и е валидно за всеки работещи в държавната администрация.

