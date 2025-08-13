Два хеликоптера AS-532 AL Cougar с екипажи от Военновъздушните сили и днес подпомагат усилията на огнеборци, доброволци и горски служители в борбата с големия горски пожар в Пирин, съобщават от МО.

Сезонът на пожарите

Двете машини излетяха минути след 15:00 ч. от 24-та авиобаза в Крумово и ще обливат с вода засегнатите участъци. Зареждането на хеликоптерите с гориво ще бъде осигурено в района на Сандански, посредством цистерна от състава на 16-а авиобаза.

Включването на военнослужещи и техника от ВВС е след постъпило искане от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

От рано тази сутрин военнослужещи от Сухопътните войски участват в гасителните дейности в Пирин планина и в района на община Сунгурларе.

На този фон пожар по невнимание е предизвикала 59-годишна жена в село Честименско, община Тервел, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич.

Евакуират екипите, които се борят с огъня в района на Илинденци (видео)
Виж още Евакуират екипите, които се борят с огъня в района на Илинденци (видео)

Сигналът за инцидента е получен вчера, малко след 17:30 часа. Пламнали са сухи треви в края на селото, като е имало реална опасност огънят да се разпространи в близките къщи и градини.

Пожарът е потушен от екипи на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" Тервел. Проведени са оперативно-издирвателни мероприятия, като е установено, че жена на 59 години от селото е изхвърлила кофа с боклук, където е имало незагасена цигара, добавя БТА.

Взето е административно отношение от РСПБЗН Тервел. По случая се извършва проверка.

Общо 135 пожара са загасени в страната през последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си. Пожарникарите са реагирали на 186 сигнала за произшествия.

