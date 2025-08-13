Володимир Зеленски предупреди по-рано тази година, без да дава подробности и да привежда доказателства, че Русия "подготвя нещо" в Беларус това лято под прикритието на рутинни военни учения

566 Снимка: Телеграм/Антон Геращенко

Руските и беларуските въоръжени сили ще проведат съвместни стратегически военни учения "Запад-2025" през периода 12-16 септември. По време на тях ще се отработи планирането на използването на ядрено оръжие и "Орешник", съобщи министърът на отбраната Виктор Хренин в отговор на въпрос на журналисти след закритото заседание пред държавния глава, предаде БЕЛТА.

"За нас това е важен елемент от стратегическото възпиране. Както изисква държавният глава, ние трябва да сме готови за всичко. Виждаме ситуацията на нашите западни и северни граници и не можем спокойно да наблюдаваме милитаризацията и военната активност. Ние демонстрираме своята отвореност, миролюбие, но барутът винаги трябва да се държи сух", каза Виктор Хренин.

Министърът на отбраната обърна внимание, че ядреното оръжие е способно да нанесе неприемливи щети на потенциални противници, както и на факта, че НАТО се опитва да използва "Запад-2025" като повод за провеждане на свои учения.

"Най-много тревожи решението на полското военно ръководство за създаване на група от над 30-34 хиляди военнослужещи. Според нашата оценка това вече е сериозна група. Трябва да наблюдаваме много внимателно (ние ще се занимаваме с това) и да реагираме. Ако проявят някаква агресия по отношение на Република Беларус, имаме с какво да отговорим", увери Виктор Хренин.

През декември м. г. Александър Лукашенко и Владимир Путин подписаха договор, който дава гаранции за сигурността на Минск. Споразумението допуска и използване на руски ядрени оръжия за отблъскване на евентуална агресия срещу Беларус. Тогава Лукашенко поиска от Путин да разположи в Беларус по-модерни оръжия, включително балистичната ракета със среден обсег "Орешник", която Русия използва за първи път през ноември срещу Украйна. Тогава Путин заяви, че ракети "Орешник" могат да бъдат разположени в Беларус през втората половина на 2025 г., като добави, че те ще останат под руски контрол, но Москва ще позволи на Минск да избира целите.

В началото на лятото Путин заяви, че Русия увеличава производството на своята хиперзвукова ракета със среден обсег "Орешник", която изстреля за първи път срещу Украйна през ноември миналата година. Хиперзвуковата балистична ракета развива скорост от над 12 000 км/ч. Освен това ракетата може да носи множество бойни глави. Това прави прехващането ѝ близо до невъзможно. "Орешник" демонстрира и много високи нива на точност за своите бойни глави.

Новината за съвместното руско-беларуско учение "Запад 2025" съобщи вчера Министерството на отбрата на Беларус. Целта е да се отработят възможностите на Русия и Беларус за "гарантиране на военната сигурност на Съюзната държава и готовността им да отразят възможна агресия", каза генерал-майор Валерий Ревенко, цитиран от министерството.

Съюзната държава Русия - Беларус е алианс без вътрешни граници между двете съседни държави, посочва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди по-рано тази година, без да дава подробности и да привежда доказателства, че Русия "подготвя нещо" в Беларус това лято под прикритието на рутинни военни учения.

В интервю за сп. "Тайм" беларуският президент Александър Лукашенко каза миналата седмица, че е решил да премести мястото на провеждане на съвместните военни учения далеч от западните граници на Беларус с европейските държави, поради опасенията за сигурността, изразени от Полша и балтийските държави.

Лукашенко нарече твърденията, че Беларус ще използва ученията за нападение срещу балтийските страни и Полша "пълна безсмислица".

Генерал-майор Ревенко каза, че руско-беларуските учения "са използвани като претекст за продължаваща милитаризация" на съседните държави членки на НАТО, като даде за пример предстоящите съвместни учения на НАТО в Полша, в които ще участват най-малко 34 000 военнослужещи.

Беларус, която е най-близкият съюзник на Русия, е в обтегнати отношения със западните си съседи и Украйна, след като Москва използва белоруската територия като плацдарм за сухопътната си офанзива срещу украинската столица Киев, предприета през февруари 2022 г., посочва Ройтерс.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.