Военен дрон изплува на плаж "Хармани" в Созопол (снимки)
По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца
Военен дрон изплува тази сутрин на плаж "Хармани" в Созопол.
Сигналът на тел. 112 е подаден около 8.15 часа от плажуващи, съобщиха от информационния център на Министерство на отбраната.
На място веднага са изпратени екипи на полицията, които са отцепили района. По-късно е пристигнал и екип на военните.
Експертите са установили, че всъщност от дрона е останала само корпусната му част, няма снаряди, а телеметрията за предходни полети липсва.
По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, допълват от МО.
Все още няма официална информация как е попаднал летателният апарат на един от централните плажове в Созопол, както и дали е руски или украински.
На 30 юни 2022 г. морска мина, приведена в бойно положение, бе открита и обезвредена в Черно Море край Камчия. Тя е забелязана на 27 морски мили източно от устието на река Камчия от моторен кораб "Монтерей", плаващ под либерийски флаг.
На 12 юли с.г. втора морска мина, но от Първата световна война, бе открита в Черно море и взривена от екип на Военноморските сили на България. Сигналът за открития боеприпас в Созополския залив край остров Кирик бе подаден от областния управител на Бургас.