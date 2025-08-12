Военен дрон изплува тази сутрин на плаж "Хармани" в Созопол.

Сигналът на тел. 112 е подаден около 8.15 часа от плажуващи, съобщиха от информационния център на Министерство на отбраната.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

На място веднага са изпратени екипи на полицията, които са отцепили района. По-късно е пристигнал и екип на военните.

Снимка: Facebook/Анастас Георгиев

Експертите са установили, че всъщност от дрона е останала само корпусната му част, няма снаряди, а  телеметрията за предходни полети липсва. 

Снимка: Facebook/Анастас Георгиев

По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, допълват от МО.

Снимка: Информационен център на МО

Все още няма официална информация как е попаднал летателният апарат на един от централните плажове в Созопол, както и дали е руски или украински. 

Снимка: Информационен център на МО

На 30 юни 2022 г. морска мина, приведена в бойно положение, бе открита и обезвредена в Черно Море край Камчия. Тя е забелязана на 27 морски мили източно от устието на река Камчия от моторен кораб "Монтерей", плаващ под либерийски флаг.

На 12 юли с.г. втора морска мина, но от Първата световна война, бе открита в Черно море и взривена от екип на Военноморските сили на България. Сигналът за открития боеприпас в Созополския залив край остров Кирик бе подаден от областния управител на Бургас.

