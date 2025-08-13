МО поема издръжката и на придружителя на всяко от децата в своята хотелска база на брега

1206 Снимка: МО

Министерство на отбраната изпраща на детски лагер в своя база край Бургас украински деца с техните придружители. Решението е на кабинета "Желязков".

Украинчетата ще бъдат настанявани в хотел "Сарафово - МО", който се стопанисва от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" към министъра на отбраната. Десетдневната морска почивка на издръжка на МО е за времето от 30 август до 9 септември 2025 г.

Преди това военното министерство е изпратило на две смени деца на военни на морски лагер в същия хотел, като цената на дете на служител в отбраната е била 480,95 лв.

Децата в хотела имат аниматори и културна програма, разполагат с басейн, тенискорт и игрище по време на детския лагер.

Правителството мотивира решението си с желание да се осигури лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната, за възстановяване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве, което е проява на още един хуманитарен акт от страна на Министерство на отбраната за човешко и достойно отношение към децата на загиналите украински военнослужещи и доброволци.

Снимка: МО

В края на юли кабинетът "Желязков" осигури възможност деца от Украйна да почиват в България през лятото, за да възстановят своето физическо, психическо и емоционално здраве. Заедно със своите придружители те ще бъдат настанени за период до 10 дни в почивни бази на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД през август 2025 г. Летните лагери за общо 50 души се финансират със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

