Министерство на отбраната изпраща на детски лагер в своя база край Бургас украински деца с техните придружители. Решението е на кабинета "Желязков".

Украинчетата ще бъдат настанявани в хотел "Сарафово - МО", който се стопанисва от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" към министъра на отбраната. Десетдневната морска почивка на издръжка на МО е за времето от 30 август до 9 септември 2025 г.

Вицепремиерът Зафиров: Спираме да харчим безусловно пари за бежанците от Украйна
Виж още Вицепремиерът Зафиров: Спираме да харчим безусловно пари за бежанците от Украйна

Преди това военното министерство е изпратило на две смени деца на военни на морски лагер в същия хотел, като цената на дете на служител в отбраната е била 480,95 лв.

Децата в хотела имат аниматори и културна програма, разполагат с басейн, тенискорт и игрище по време на детския лагер.

Правителството мотивира решението си с желание да се осигури лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната, за възстановяване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве, което е проява на още един хуманитарен акт от страна на Министерство на отбраната за човешко и достойно отношение към децата на загиналите украински военнослужещи и доброволци.

Снимка: МО

В края на юли кабинетът "Желязков" осигури възможност деца от Украйна да почиват в България през лятото, за да възстановят своето физическо, психическо и емоционално здраве. Заедно със своите придружители те ще бъдат настанени за период до 10 дни в почивни бази на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД през август 2025 г. Летните лагери за общо 50 души се финансират със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

ИЗБРАНО
Дъщерята на Слави Бинев роди момиченце Лайф
Дъщерята на Слави Бинев роди момиченце
4539
Троен удар в Унгария уби амбициите на Лудогорец за Шампионска лига Корнер
Троен удар в Унгария уби амбициите на Лудогорец за Шампионска лига
10635
Бум на сделките с имоти - 66 803 са вписани за половин година, София чупи рекорд Бизнес
Бум на сделките с имоти - 66 803 са вписани за половин година, София чупи рекорд
7536
Стартъп предложи $34,5 милиарда за браузъра Chrome IT
Стартъп предложи $34,5 милиарда за браузъра Chrome
2608
Учени откриха нови кости от динозаври край град Трън Impressio
Учени откриха нови кости от динозаври край град Трън
4128
Чисто, евтино и гостоприемно: "Албена" е сред любимите български курорти на турските туристи Trip
Чисто, евтино и гостоприемно: "Албена" е сред любимите български курорти на турските туристи
3340
В унисон с лятото: Унгарското лечо, което умее да нахрани всеки, който е гладен Вкусотии
В унисон с лятото: Унгарското лечо, което умее да нахрани всеки, който е гладен
918
Съвместимост със Стрелец: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов Zodiac
Съвместимост със Стрелец: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
1128
Във Франция е обявено високо ниво на тревога заради екстремните температури над 40 градуса Времето
Във Франция е обявено високо ниво на тревога заради екстремните температури над 40 градуса
194