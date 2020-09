Президентът на САЩ Доналд Тръмп и опонентът му на предстоящите избори от Демократическата партия Джо Байдън се сблъскаха пряко в първи телевизионен дебат. В сблъсъкът, продължил 90 минути, двамата си размениха редица обиди и подигравки по всички горещи теми пред погледите на десетки милиони американци пред екраните.

Дебатът бе воден от Крис Уолъс по Фокс нюз, а в залата по информация на организаторите в залата има около 80 души, включително членове на семействата на двамата кандидати, хора от щаба им, служители по сигурността и журналисти.

Според първото проучване 6 от 10 души или над 50% са харесали повече Байдън, а едва 28% Тръмп, но анализатори коментират, че преди да спечели първия си мандат, Тръмп загуби и трите дебата с Хилари Клинтън.

По време на сегашната битка Байдън нарече президента републиканец "пуделът на Путин", защото "отказва да каже и дума за премиите за убийства на американски военни", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според няколко американски медии руски агенти са раздавали пари на бойци, близки до талибаните, за да убиват американски войници в Афганистан.

"Всички знаят, че той е лъжец", каза още бившият вицепрезидент на Барак Обама по адрес на Тръмп и го нарече "клоун".

"У вас няма нищо интелигентно", отвърна Тръм и заяви, че е "марионетка" на радикалната левица и е завършил най-слабия университет в Пенсилвания.

"Ще млъкнеш ли, човече!. Вие сте най-лошият президент, който Америка някога е имала", ядоса се в един момент Байдън.

Доналд Тръмп не отговори на въпроса на модератора за признаването на изборните резултати и за пореден път заговори за манипулиране на вота.

"Ще има измами, каквито не сме виждали никога", каза Тръмп, който от седмици казва, без да има доказателства, че гласуването по пощата ще доведе до измами.

По думите на президента обявяването на окончателните резултати може да се забави с месеци.

За коронавируса и икономиката

След това двамата над седемдесетгодишни кандидати се нахвърлиха един срещу друг по въпроса за влиянието на пандемията от Ковид-19 върху САЩ, най-засегнатата страна в света по брой на жертвите (над 205 000). Тръмп каза на Байдън, че той никога е нямало да свърши работата, която е била свършена от него в борбата с пандемията, защото това "не му било в кръвта". Но Байдън му отвърна, че знае какво да прави и обвини Тръмп, че няма никакъв план срещу коронавируса.

Точно заради него двамата не се ръкуваха в началото на дебатите. Те говориха и пред ограничена публика в залата, сред която бяха двете им съпруги - Мелания и Джил, които и двете носеха маски.

Когато обаче двете двойки излязоха заедно на сцената, първата дама беше без маска, което беше коментирано в контекста на отношението на президента, който в началото подценяваше пандемията.

Президентът на САЩ атакува кандидата на Демократическата партия заради желанието му за ново затваряне на икономиката при скок на инфекциите с коронавирус, предаде ДПА.

"Той ще я затвори отново и ще разруши тази страна", каза Тръмп и добави, че много хора ще пострадат при налагане на нова карантина.

Байдън отговори, че в момента заетостта е по-малка, отколкото когато Тръмп встъпи в длъжност преди близо четири години.

"Той трябваше да се погрижи за нуждите на американците, за да можем да отворим по безопасен начин" икономиката, каза бившият вицепрезидент.

Според Байдън президентът е по-загрижен за икономиката и фондовата борса, отколкото за спирането на разпространението на коронавируса, предаде Ройтерс.

За расизма

Двамата кандидати за президент на САЩ влязоха в спор и по трънливия въпрос за расизма и дискриминацията, съобщи ДПА.

Джо Байдън обвини президента Доналд Тръмп, че опитва да насади омраза на расова основа и да всее разкол в американското общество. По думите му "има системна несправедливост в тази страна".

Тръмп репликира, че има голяма подкрепа сред афроамериканците и добави, че през 90-те години, когато е бил сенатор, Байдън е прокарал закон за престъпността, който е бил в ущърб на чернокожите в САЩ.

"Вижте закона за престъпността от 1994 г., където ги нарекохте "суперхищници". Афроамериканците били "суперхищници". . . Те все още помнят това", каза Тръмп.

Според телевизия Ен Би Си изразът "суперхищник" е бил използван от първата дама на САЩ Хилари Клинтън в подкрепа на закона, чийто съавтор е Байдън. Самият Байдън също е правил изявление по темата, където е използвал думата "хищници", отбеляза на сайта си Ен Би Си.

Водещият попита президента дали осъжда поддръжниците на теорията за превъзходството на бялата раса.

"Разбира се, склонен съм да го направя", отговори Тръмп, но бързо смени темата и каза, че според него основните отговорни за насилието в САЩ по време на протестите са леви групировки като "Антифа".

За закона и насилието

Президентът Доналд Тръмп заяви, че вярва в закона и реда и добави, че се радва на голяма подкрепа сред служителите и ръководството на правоохранителните органи, предаде ДПА.

В първия телевизионен дебат преди президентските избори той обвини съперника си демократ Джо Байдън, че не осъжда проявите на насилие и безредиците по време на протестите в САЩ, свързани с движението "Животът на чернокожите има значение".

"Радикалната левица ви манипулира като марионетка", атакува милиардерът републиканец и увери, че Байдън няма да се бори с престъпността и насилието, ако бъде избран за президент, предаде Франс прес.

"Хората искат закон и ред, а Вас ви е страх да произнесете" тези думи, защото ще загубите подкрепата на радикалната левица и тогава с Вас е свършено, добави Тръмп.

Президентът каза, че най-големите безредици през последните месеци стават в градове като Чикаго, Минеаполис, Детройт и Портланд, където управляват демократите.

В края на дебата кандидатът за Белия дом от Демократическата партия Джо Байдън пое ангажимент да признае резултатите от президентските избори на 3 ноември. Президентът републиканец Доналд Тръмп избегна този финален въпрос на модератора.

За Върховния съд

Тръмп защити решението си да номинира Ейми Кони Барет на мястото на починалата миналата седмица съдийка от Върховния съд Рут Бейдър Гинсбърг. "Спечелихме изборите" през 2016 г. и "имаме право да го направим", каза Тръмп и допълни, че е избран за президент не за три, а за четири години и може да упражнява пълномощията си до края на мандата.

Кандидатът на Демократическата партия за Белия дом отвърна, че е трябвало да бъде изчакан резултатът от изборите на 3 ноември и победителят от този вот да номинира следващия съдия.

С номинирането на Барет, смята Джо Байдън, президентът цели отмяна Закона за достъпно здравеопазване, което ще лиши по думите му 20 милиона души от здравно осигуряване. Той добави, че ако стане президент, ще разшири обхвата на програмата за здравно осигуряване, известна като "Обамакеър".

Тръмп обвини Байдън, че иска да разруши частното здравеопазване и че е под контрола на социалистите в Демократическата партия.

Междувременно президентът внесе официално в Сената номинацията на Ейми Кони Барет за съдия във Върховния съд. Барет се срещна вчера със сенатори от Републиканската партия, a някои сенатори демократи казаха, че няма да се срещнат с нея, защото по думите им номинацията й е "нелегитимна". Мястото, което Барет ще заеме, ако бъде утвърдена от Сената, бе овакантено миналата седмица, когато почина съдия Рут Бейдър Гинсбърг.

Една слушалка и проба от урина

Преди дебата предизборният щаб на Доналд Тръмп поиска да бъде проверено дали опонентът му от Демократическата партия Джо Байдън ще бъде със слушалка на предстоящите по-късно предизборни дебати, предаде ДПА.

Щабът на Тръмп твърди, че Байдън се е съгласил на такава проверка, но след това се е отметнал. Според хората, които организират кампанията на президента републиканец, неговият съперник може да отиде на телевизионния дебат със слушалка, с която да му бъдат подсказвани отговори.

Екипът на Байдън отрече тези твърдения.

Тръмп също така бе поискал да бъде взета проба от урина на Байдън, за да се види дали не е взимал стимуланти преди телевизионния дебат. Искането бе отхвърлено от щаба на демократа.

Междувременно Байдън се подигра на Доналд Тръмп преди първия им телевизионен дебат, като публикува в Туитър снимка на слушалки за телефон и кутия сладолед, предаде ДПА.

"Това е вечерта за дебат. Затова си приготвих слушалките и стимулантите", написа 77-годишният Байдън.

It’s debate night, so I’ve got my earpiece and performance enhancers ready. pic.twitter.com/EhOiWdjh1b