Огромна експлозия разтърси сомалийската столица Могадишу, предадоха световните агенции. Жертвите са петима, като сред тях има и ученици. Според TV47 Kenya загиналите са 7.

EIGHT killed, 17 injured in a bomb explosion in Mogadishu, Somalia. The attackers were targeting a convoy that guards United Nations staff. #TV47News pic.twitter.com/ZjxGq8Mqsw