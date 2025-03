Министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски стана обект на груби нападки и подкани да благодари от представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Словесната престрелка в социалната мрежа Х започна, след като собственикът ѝ Илон Мъск обяви, че ако изключи своята система за комуникации "Старлинк" (Starlink), украинският фронт срещу Русия ще се срине.

Полският министър на външните работи Шикорски отговори на публикацията на Мъск и написа в "Екс", че неговото правителство ще покрие разходите на Украйна за "Старлинк" в размер на 50 милиона долара годишно.

"Ако "СпейсЕкс" (SpaceX) се окаже ненадежден доставчик, ще бъдем принудени да потърсим други доставчици", предупреди той.

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.

The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE