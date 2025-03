Ако изключа комуникационната система "Старлинк", целият фронт на Украйна ще рухне. Това заяви милиардерът Илон Мъск в нова публикация в мрежата Х.

"Старлинк" представлява система от сателити за интернет, която Украйна използва за военни комуникации в конфликта си с Русия.

"Предизвиках Путин на двубой заради Украйна и моята система "Старлинк" е гръбнакът украинската армия. Целият им фронт ще рухне, ако я изключа", пише Мъск и добавя:

"Отвратен съм от годините кръвопролития в безизходица, в която Украйна неизбежно ще загуби. Всеки, който наистина се интересува, наистина мисли и наистина разбира, иска месомелачката да спре".

"Мир сега", завършва Илон Мъск.

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off.



What I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that Ukraine will…