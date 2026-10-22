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Ива Михайлова ще бъде съдена задочно по обвиненията за тежки престъпления срещу безопасността на движението по пътищата, след като съдът уважи искането на Основната прокуратура в Кочани, предават македонските медии.

Магистратите са постановили съдебният процес да продължи в нейно отсъствие, тъй като от държавното обвинение са констатирали официално, че подсъдимата не е открита и остава недостъпна за органите на реда в Северна Македония.

Михайлова е привлечена към наказателна отговорност за тежки деяния срещу сигурността на хората и имуществото в транспорта във връзка с пътнотранспортно произшествие с фатален край.

Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 9 ноември 2026 година от 9:00 часа сутринта в съда в Кочани.

Българката, която беше под домашен арест в Кочани, докато тече делото за катастрофата, за която я обвиняват властите, пресече границата заедно със своя адвокат на 12 октомври изненадващо за българските власти, по техни признания. И според северомакедонските, и според българските гранични власти преминаването на границата не е било отбелязано, докато сънародничката ни твърди, че е представила лична карта.

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Тя е на изследвания и консултации в "Пирогов" заради проблеми с гръбначния стълб, вследствие на пътното произшествие, и ще остане в спешната болница поне до идната седмица.

Скопие поиска да екстрадираме Михайлова, докато МВР у нас заяви, че без ратифициран договор български гражданин не подлежи на екстрадиция.

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