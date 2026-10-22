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Делото за побоя над секретаря на сдружението "Цар Борис Трети" - Охрид Християн Пендиков започва отново днес в Основния съд в Охрид, след като Апелативният съд в Битоля го върна за ново разглеждане в резултат на обжалване на произнесената присъда и от страна на обвинението, и от страна на защитата на двамата обвиняеми.

Македонският въпрос

През март миналата година обвиняемите Илия Спасески и Борче Ангелов получиха по осем месеца ефективна присъда "лишаване от свобода" за нанасяне на тежка телесна повреда за побоя над Християн Пендиков, случил се във вечерните часове на 19 януари 2023 г. пред заведение в Охрид.

Секретарят на сдружението "Цар Борис Трети", което по-късно беше официално заличено от регистрите в Северна Македония, беше нападнат и пребит и с два спукани прешлена, счупена челюст, пукнати ребра и три счупени зъба беше докаран за лечение във ВМА-София.

Според показанията на Пендиков, които са били взети веднага след побоя и които бяха прочетени в залата на едно от първите заседания по делото, Спасески е влязъл в заведението, където е бил Пендиков, и го е ударил по главата с думите: "Не те ли е срам да се пишеш българин?". След като Пендиков излязъл от заведението, Спасески, заедно с още две лица, го нападнали. Пред полицията Пендиков свидетелства, че е чул женски глас, който казва да го оставят, защото ще извика полиция, а Спасески отговорил: "Не трябва за българин да викаш полиция, нито един да не остане!", и побоят продължил.

На записите от охранителните камери, които бяха представени в съда на едно от заседанията, се вижда, че Пендиков е бит и ритан от двама мъже. За деянието бе обвинен първоначално само Илия Спасески от Охрид, а по-късно и Борче Ангелов от Битоля. И двамата не се признаха за виновни.

По време на делото, което продължи почти две години, бяха разпитани свидетели и на обвинението, и на защитата, а заседанията многократно бяха отлагани.

В произнесената присъда за нанасяне на тежка телесна повреда отпадна мотивът "от омраза", който съдът в Охрид е счел за недоказан.

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