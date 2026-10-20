Здравните министри на България и Северна Македония не са обсъждали случая при срещата си в София, въпреки че Михайлова се намира на лечение у нас

1812 Снимка: Фейсбук страницата на Сашо Клековски

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Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония (РСМ) Сашо Клековски заяви, че по време на посещението му в София вчера случаят с Ива Михайлова не е бил обсъждан с българския министър на здравеопазването Катя Ивкова, тъй като двамата са постигнали "мълчаливо съгласие, че въпросът не е здравен, а въпрос на правосъдието".

"Постигнахме мълчаливо съгласие, че въпросът с Ива Михайлова не е здравен, а въпрос на правосъдие, защото лицето е беглец от правосъдието и се издирва с международна заповед за арест. Тъй като става въпрос за правосъдие, а не за здравен (въпрос), не го разглеждахме", цитират медиите в Северна Македония думите на Клековски в отговор на журналистически въпрос.

Миналата седмица Клековски обяви, че по време на посещението си в Скопие ще обсъди с българското здравно министерство случая с Ива Михайлова, който според него не е здравен. Според Клековски "бягството ѝ се дължи на пристигането на българския лекарски консилиум" в Северна Македония, който "да провери констатациите (за здравословното ѝ състояние) заедно с македонските лекари" и "нещата щели да излязат наяве такива, каквито са".

Вчера Клековски беше в София, където с българският министър на здравеопазването Катя Ивкова подписаха План за сътрудничество между двете министерства за периода 2026-2028 г.

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По думите на министъра на здравеопазването на Северна Македония, заедно с доклада на Държавната санитарно-здравна инспекция, която проверява здравното досие на Ива Михайлова от Клиниката по неврология в Скопие, е поискал проверката допълнително да бъде разширена и с другите здравни институции, където тя е била лекувана след катастрофата, при която е пострадала.

В Кочани срещу 23-годишната Ива Михайлова се води дело за участие в катастрофа със смъртен случай, при която има и други пострадали, включително тя. Михайлова е гражданин на България и на Северна Македония и след катастрофата, случила се в началото на октомври миналата година, и двата ѝ паспорта са отнети със забрана да напуска Кочани.

Преди седмица стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България и още същия ден е хоспитализирана в "Пирогов". Според медицинската документация, която Ива Михайлова е представила пред съда в Кочани, лечението, което ѝ е необходимо, не се осъществява в Северна Македония, но се прилага в България, Турция и Израел. Съдът в Кочани отказа документите ѝ да бъдат върнати, а Апелативният съд в Щип потвърди това решение.

В София пред българските медии Ива Михайлова и българският ѝ адвокат Николай Димитров казаха, че са влезли в България през ГКПП, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано. Вчера по искане на прокуратурата съдът в Кочани промени мярката за неотклонение на Михайлова в 30-дневно задържане под стража, а от МВР я обявиха за международно издирване.

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