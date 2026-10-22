Днешното заседание приключи за близо два часа и половина без изслушването на нови доказателства

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Повече от три години след бруталния побой над секретаря на българския клуб в Охрид Християн Пендиков, Основният съд в града оправда подсъдимите за нападението, съобщава БНТ.

Решението идва, след като Апелативният съд в Битоля върна отново на първа инстанция делото.

Днешното заседание приключи за близо два часа и половина без изслушването на нови доказателства. Съдът обяви, че не е доказано, че двамата подсъдими са извършили престъплението, в което са обвинени, и че не може да бъде доказван етнически мотив за нападението.

Защитата на Пендиков изрази остро недоволство от радикалния обрат в позицията на съдията, който на практика отмени собственото си предишно решение. На първа инстанция подсъдимите Борче Ангелов и Илия Спасески получиха ефективни присъди от по осем месеца затвор за нанасяне на тежка телесна повреда.

"За нас е безспорно, че деянието е извършено по етнически причини. По време на целия процес не се появиха никакви други факти или доказателства, които да сочат друг мотив", заяви адвокат Стефан Камишевски.

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Той поясни, че защитата няма право на обжалване на тази инстанция и всичко остава в ръцете на прокуратурата, която се очаква да протестира пред по-горната инстанция.

Снимка: БТА

Самият Християн Пендиков не скри възмущението си след като чу решението на съда.

"Срамувам се от тази присъда. Да имаш освобождаваща присъда при всички представени видео доказателства е срамно и позорно. С това решение съдът дава зелена светлина всеки, който се самоопределя като българин в Македония, да бъде бит свободно, без никой да носи последствия", заяви Пендиков.

Снимка: БТА

Той добави, че инцидентът от 19 януари 2023 г. е отворил вратата за три години ежедневен тормоз, обиди и клевети срещу него и семейството му.

Снимка: БТА

По думите му държави, които не зачитат човешкото достойнство и върховенството на закона, нямат място в Европейския съюз.

В подкрепа на Пендиков в съдебната зала се явиха и народни представители от България.

През март миналата година обвиняемите Илия Спасески и Борче Ангелов получиха по осем месеца ефективна присъда "лишаване от свобода" за нанасяне на тежка телесна повреда за побоя над Християн Пендиков, случил се във вечерните часове на 19 януари 2023 г. пред заведение в Охрид.

Секретарят на сдружението "Цар Борис Трети", което по-късно беше официално заличено от регистрите в Северна Македония, беше нападнат и пребит и с два спукани прешлена, счупена челюст, пукнати ребра и три счупени зъба беше докаран за лечение във ВМА-София.

Според показанията на Пендиков, които са били взети веднага след побоя и които бяха прочетени в залата на едно от първите заседания по делото, Спасески е влязъл в заведението, където е бил Пендиков, и го е ударил по главата с думите: "Не те ли е срам да се пишеш българин?". След като Пендиков излязъл от заведението, Спасески, заедно с още две лица, го нападнали. Пред полицията Пендиков свидетелства, че е чул женски глас, който казва да го оставят, защото ще извика полиция, а Спасески отговорил: "Не трябва за българин да викаш полиция, нито един да не остане!", и побоят продължил.

На записите от охранителните камери, които бяха представени в съда на едно от заседанията, се вижда, че Пендиков е бит и ритан от двама мъже. За деянието бе обвинен първоначално само Илия Спасески от Охрид, а по-късно и Борче Ангелов от Битоля. И двамата не се признаха за виновни.

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