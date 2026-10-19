Властите в РСМ са излезли с устен демарш пред посланика ни в северомакедонската столица

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Устен демарш е бил отправен към временно управляващия българското посолство в Северна Македония, който е бил извикан в Министерството на външните работи и външната търговия на страната, съобщиха от институцията. Протестът на властите в РСМ е провокиран от изказвания на представители на българските власти във връзка с отказа да екстрадираме Ива Михайлова.

"По време на срещата беше изразено недоволство от неотдавнашното изявление на министъра на вътрешните работи на Република България Иван Демерджиев по случая с Ива Михайлова, което беше оценено като обидно и провокативно", заявиха от външното министерство в Скопие, предаде БТА.

Медиите в Северна Македония разпространиха и част от интервю за български подкаст на министъра на вътрешните работи на България Иван Демерджиев, в който той заяви, че "България няма да предаде Ива Михайлова на сръбските власти", а на лапсуса си реагира, че "грешката не е толкова голяма".

"Същевременно беше изразено недоволство и от изявлението на посланик Желязко Радуков по българската телевизия БТВ, което оценяваме като пряка намеса във вътрешните работи на страната ни, като вземаме предвид изразените квалификации относно работата на компетентните институции", допълват от МВнР на Република Сверна Македония.

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В интервю за БТВ посланикът на България в Северна Македония каза, че българската държава не е била информирана за намерението на Ива Михайлова да напусне страната и случилото се е станало известно на българското посолство чрез медиите, но би бил изключително изненадан, ако властите в Северна Македония не са знаели за това, след отнетите й паспорти, списъка, в който е била поставена личната й карта, и присъствието на униформен полицейски патрул пред дома й в Кочани.

В съобщението на външното министерство на РСМ се уточнява, че специално е било подчертано, че "подобни провокации отдалечават двустранния диалог от рамката, в която трябва да се развиват добросъседските отношения - основани на взаимно уважение, сдържаност и конструктивна комуникация" и е било посочено, че "подобно поведение може да наложи необходимостта от подходящ институционален отговор в съответствие с разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, която ясно установява рамката на дипломатическите действия и принципа за ненамеса във вътрешните работи на приемащата държава".

Българката, която беше под домашен арест в Кочани, докато тече делото за катастрофата, за която я обвиняват властите, пресече границата заедно със своя адвокат на 12 октомври изненадващо за българските власти, по техни признания. И според северомакедонските, и според българските гранични власти преминаването на границата не е било отбелязано, докато сънародничката ни твърди, че е представила лична карта. Тя е на изследвания и консултации в "Пирогов" заради проблеми с гръбначния стълб, вследствие на пътното произшествие, и ще остане в спешната болница поне до идната седмица.

Скопие поиска да екстрадираме Михайлова, докато МВР у нас заяви, че без ратифициран договор български гражданин не подлежи на екстрадиция.

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