В акциите са участвали полицаи от Пето районно управление, отдел "Специализирани полицейски сили" и сектор "Наркотици" на СДВР

191 Снимка: БТА

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Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) е задържала вчера трима души за държане на наркотици с цел тяхното разпространение. Това съобщи на брифинг в сградата на столичната полиция директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

В акциите са участвали полицаи от Пето районно управление, отдел "Специализирани полицейски сили" и сектор "Наркотици" на СДВР.

По време на първите две акции в "Младост" са задържани две лица. Първото е на 26 години и е задържано с малко количество зелена тревиста маса в него, а при претърсване в жилището му са намерени още наркотични вещества от същия вид.

В ходя на работата с лицето е установен следващ дилър, от който е закупено веществото. Малко по-късно е задържан и той като при претърсване на апартамента му е открита марихуана. Вторият задържан е наел и квартира под наем с неистински документ за самоличност. В проведената беседа със задържания дилър е установено, че финансовите средства, които придобива, използва за извършване на ремонт на друг апартамент в София, каза Пелтеков.

Третият дилър е задържан след влизането му в търговски обект, като в дрехите му и в кухина на използваната от него тротинетка за придвижване са открити наркотични вещества.

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Първите двама са привлечени като обвиняеми за държане с цел на разпространение на наркотични вещества, а вторият и за документно престъпление. Предвижда се наказание "лишаване от свобода" между една и шест години и глоба в размер на 5 и 20 000 лева, каза говорителят на Софийската градска прокуратура (СГП) Николай Николаев. Двамата са задържани за 72 часа и предстои утре съдът да вземе решение за налагане на постоянна мярка "задържане под стража", допълва БТА.

Той посочи още, че първият дилър е известен за кражби и има изтърпяна ефективна присъда за притежание на наркотици, а в момента нарушава условната присъда за престъпления, отново свързани с наркотични вещества. Вторият е проявен за кражби и унищожаване на чуждо имущество, като е изтърпявал две ефективни присъди. Третият е известен с престъпления, свързани с наркотични вещества, но към момента не е изтърпявал присъда.

За последния един месец Софийската градска прокуратура е предала на съд 37 лица за разпространение на различни наркотични вещества. В общ размер те са над 1 113 000 евро, каза още Николаев.

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