3561 Снимка: "Спутник" чрез АП/Grigory Sysoyev/БТА

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Кремъл обвини днес Украйна, че се опитва да разшири зоната на конфликта със Средиземно и Балтийско море - ход, който Москва определи като изключително опасен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте призоваха в съвместно изявление след срещата си в Палм Бийч, щата Флорида, Русия да избягва действия, разширяващи мащаба на войната, която започна с нахлуването на руските сили в съседна Украйна през 2022 г.

Тяхната намеса изглеждаше като предупреждение към Москва да обмисли добре как да отвърне на атаките, които Киев предприема срещу руските интереси далеч от зоната на конфликта, отбелязва Ройтерс.

В неделя Украйна потопи руска корвета на пристанището в Бенгази с помощта на морски дронове - ден след като нанесе удар по руски товарен кораб във Финския залив.

В отговор на съвместното изявление на САЩ и НАТО говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че никой не желае конфликтът да се разширява, но подчерта, че именно Украйна, а не Русия, се опитва да разшири зоната на конфликта.

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"Що се отнася до ескалацията на конфликта в Украйна, изглежда, че това се отнася до опитите на киевския режим да разшири географския обхват на този конфликт. Ние сме свидетели на терористична дейност от страна на киевския режим в Средиземно море и в Балтийско море", заяви Песков пред журналисти по време на телефонен разговор.

"Това не може да не предизвика безпокойство сред крайбрежните държави, а най-вероятно и в рамките на Алианса като цяло - Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Разбира се, никой не би искал конфликтът да се разшири географски, а това са потенциално много опасни действия от страна на киевския режим", добави той.

Либийските власти осъдиха действията на Украйна, като същото направи и Италия, която заяви пред Киев, че атаките срещу руски кораби в либийски териториални води са грешка, и предупреди Киев да не разширява географския обхват на войната. Норвегия, която е силен поддръжник на Украйна, също призова Киев да проявява предпазливост при операции в Балтийско море и подчерта необходимостта от поддържане на стабилността в близките райони.

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