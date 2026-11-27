През следващата година Виенският клуб ще се включи в набирането на средства за реновиране на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", казва председателят на УС на Виенския клуб

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Добротата в едно общество е неговият код за човечност и хуманност, казва бизнесдамата Мая Косева, председател на Управителния съвет на Виенския клуб, носител на награда от второто издание на мащабната инициатива на Dir.bg за социална отговорност и граждански принос "Доброто в действие". И тази година кампанията преминава под надслов "Коледа с кауза". Тя цели да даде медийна видимост на устойчивите практики на бизнеса, неправителствените организации и личностите с активен принос през изминалата година.

Кулминацията на инициативата ще се състои на 9 декември с празнична среща на около 250 гости от средите на бизнеса, институциите, културата, спорта и медиите. В рамките на събитието ще бъдат връчени годишните призове за обществен принос на отличените компании и граждански активисти. Програмата предвижда представяне на социално отговорните каузи пред публиката и възможности за изграждане на партньорства между участниците.

"Темата за благотворителността и добротата винаги са били особено важни и социално значими, но в моменти на икономическа криза те придобиват още по-голяма роля и значение, защото често са животоспасяващи и подкрепящи най-уязвимите хора в обществото", подчертава Мая Косева.

"И през следващата година на 13 март Виенският клуб ще подкрепи една изключително важна и отговорна за обществото ни кауза. Тя е част от общонационалния призив за набиране на средства за ремонт и реновиране на най-старото и значимо културно средище в България, а именно Националната библиотека "Св.Св.Килил и Методий", символ на българския дух и пазител на националния ни книжовен фонд", подчертава Мая Косева.

- Виенският бал в София е събитие, което съчетава висш етикет, културна дипломация и мащабно дарителство. Как високата култура и красотата помагат за отварянето на сърцата за благотворителност, г-жо Косева?

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- Преди всичко искам да изкажа своята искрена благодарност на екипа на Dir.bg, за това, че нашите усилия бяха откроени и оценени!

Темата за благотворителността и добротата винаги са били особено важни и социално значими, но в моменти на икономическа криза те придобиват още по-голяма роля и значение, защото често са животоспасяващи и подкрепящи най-уязвимите хора в обществото.

Добротата в едно общество е неговият код за човечност и хуманност.

Аз често цитирам една прекрасна мисъл на френския философ Дени Дидро, че не е важно само да правиш добро. Важно е да го правиш добре. В този смисъл никога не съм харесвала благотворителност, която е показна и крещяща, епизодична и еднократна. Затова ние във Виенския клуб утвърждаваме благотворителността като човешка благородна кауза! И не само за Коледа, и не само за Великден, а като устойчива, непрекъсната през цялата година. За периода от създаването на клуба до днес сме дарили повече от един милион лева и нашите дарения са били винаги конкретни и съобразени с нуждите на хората за които са предназначени.

Посланикът на Австрия Н.пр. Андреа Икич Бьом, кметът на София Васил Терзиев, Мая Косева и съпругът й Енчо Косев, Николай Талев, Мария Нейкова и проф. Румен Нейков Снимка: Хайлайф

- Известно е, че Вашите кампании са свързани с откриване на млади таланти, в помощ на хората в неравностойно положение, на децата. Кои са каузите, за които отделяте време и сърце?

- Ще изброя само няколко примера.

За Секция по неврохирургия при МБАЛСМ "Н. И. Пирогов"- ЕАД е закупен автоматичен трапан.

Специално средства са били насочени към Сдружение за деца с онкохематологични заболявания.

За Националното училище за танцово изкуство са закупени телевизор и видео.

За Националното училище за танцово изкуство е закупена дигитална видео камера.

За СБАЛО "Проф. Бойчо Бочев" ЕАД - Клиника за гръбначна хирургия в Горна баня е направено дарение за оптична апаратура.

Направени са дарения за Учебния театър на ДМА "Панчо Владигеров", за МБАЛСМ "Н. И. Пирогов"- ЕАД - за закупуване на инжектор за скенер, за UNICEF - по проекта за Могилино.

Други дарения са били насочени по проекти за "Проучване, консервация и реставрация на иконопис в Лозенския манастир "Св. Спас", за пострадалото от наводнението село Бисер.

Има дарения за 13 домове за деца от семеен тип и фондация "Конкордия" в София, както и за сдружение "Институт по социални дейности и практики" и още десетки други.

И през следващата година на 13 март Виенският клуб ще подкрепи една изключително важна и отговорна за обществото ни кауза. Тя е част от общонационалния призив за набиране на средства за ремонт и реновиране на най-старото и значимо културно средище в България, а именно Националната библиотека "Св.Св.Килил и Методий", символ на българския дух и пазител на националния ни книжовен фонд.

- Как беше учреден Виенският клуб в България?

- Връщате ме назад във времето, когато преди повече от 30 години в Австрийското посолство по инициатива на две светски дами - съпругата на тогавашния австрийския посланик и поетеса Ева Крист и германистката Мария Нейкова се учредява Виенският клуб.

За първи председател е избран изтъкнатият български композитор и диригент проф. Александър Йосифов.

Обединявайки изтъкнати личности, свързани с Австрия, още от създаването си Виенският клуб си поставя доста амбициозни и мащабни задачи. Те включват популяризиране на австрийската култура у нас, на културно историческото класическо наследство на Австрия, на регионални традиции, на световните музикални центрове свързани с големите имена на Щраус, Бетовен, Шуберт, Моцарт и др. и разбира се популяризирането на България в Австрия като страна на древна цивилизация и култура, хилядолетно историческо развитие и книжовност и съчетала минало и съвремие.

През 1996 година се организира първият Виенски бал в София.

От тогава до днес Виенските балове се провеждат традиционно всяка година и се утвърдиха като значимо събитие в културния календар на София.

С екс посланик Роланд Хаузер Снимка: Хайлайф

- Виенският бал в София следва ли някакъв утвърден модел или не?

- По модела на Оперния бал във Виена, който е най-големият от всичките около 450 бала, които се провеждат в австрийската столица, се организират Виенски балове в цял свят. Наричат се "виенски", защото съдържат елементите, характерни за това събитие. Това е и причината Община Виена да подкрепя една група избрани от нея балове в различни градове в чужбина, сред които е и Виенският бал в София. По традиция Виенската община дарява на дамите, присъстващи на събитието специален персонален подарък.

За първи път присъствах на Виенски бал в София преди повече от 15 години. Никога няма да забравя тази приказна вечер. Сега когато балове в София се провеждат почти всеки месец, ми е много трудно да повярвам колко впечатлена и очарована съм била тогава. Дългите рокли с шлейфове, шепота на коприна и брюкселска дантела, уникални бижута, светлините в залата, оркестъра и музиката на Щраус и Моцарт, красивите дебютанти във вихъра на виенския валс.

Сякаш Виена се беше пренесла в София! И досега си спомням, че тази нощ на моя първи Виенски бал се чувствах почти като Наташа Ростова на Толстой. Беше приказка, истинска, вълшебна, романтична! И още тогава разбрах, че тази моя първа среща с Виенския бал няма да бъде последна! И така и стана. И така е до днес!

Години по-късно като акционер в австрийска компания бях поканена на бал във Виена и с гордост установих, че нашият бал в София по нищо не отстъпва на този в австрийската столица.

Между другото това споделят и специални гости на Община Виена присъствали на Виенски балове в София през годините.

Мая Косева и екс посланик Герхард Райвегер Снимка: Хайлайф

"В София атмосферата е изключително автентична" - пише д-р Михаел Лудвиг, зам.-кмет на Виена, 2014 г., понастоящем кмет и губернатор на Федерална провинция Виена.

"Прекрасно светско благотворително събитие. Изключителна бална вечер. По своята празничност и провеждане, тя може да бъде сравнена с някои от нашите големи балове във Виена", споделя Томас Райндл, председател на Виенската община, 2017 г.

Своето сериозно развитие и обществена популярност и подкрепа нашият клуб получи от бившия посланик на Австрия в България н.пр. Герхард Райвегер, понастоящем председател на Австрийско-българското дружество във Виена.

Повече от 15 години именно Виенският клуб е избран от Австрийското посолство за основен организатор за популяризиране на австрийската музикална култура в рамките на Австрийски музикални седмици в България.

Снимка: Хайлайф

- Бихте ли открехнали и малко от "кухнята" на подготовката на всеки бал?

- За себе си съм убедена, че случайни срещи в живота няма!

Аз съм щастлива, че съдбата ме срещна с един изключителен човек, визионер и енциклопедист. Това е продуцентът и режисьор на Виенските балове в София проф. д.изк. Румен Нейков, който през този месец чества своя 80-годишен юбилей, 50 години сценична дейност, 50 години публицистична дейност и 30 години преподавателска дейност. След Българската държавна консерватория г-н Нейков продължава образованието си във Висшето училище по музика "Ханс Айслер" в Източен Берлин, ГДР. Специализация по режисура - Комише опер и Щатсопер Берлин, както и специализация по линия на Гьоте Институт - Берлин. Режисьор в оперните театри на Плевен, Стара Загора и София. Директор и режисьор на Старозагорската опера. Преподавател по режисура и актьорско майсторство във Вокалния факултет на НМА "Проф. Панчо Владигеров".

Автор е на 86 постановки на опери, оперети и мюзикъли в България и чужбина, с над 178 публикации, автор на 8 книги, автор на рок операта "Винету" по Карл Май, организатор на 6 изложби, документални филми, лектор на научни доклади в цял свят, носител на редица отличия сред които Златен кръст за заслуги към Република Австрия от президента на Австрия.

И защото в началото ви споделих, че няма случайни срещи, искам да разкажа за още един много специален за мен човек - г-жа Мария Нейкова. Тя е основател, дългогодишен председател, а по настоящем почетен председател на Виенския клуб.

Нейната богата и интересна биография е тясно свързана с Австрия и австрийското посолство в България, в което работи почти 15 години. След дипломирането си немска филология дълги години е преводач в ДИК "Марица Изток", във външнотърговска дирекция към Министерство на външната търговия, преподавател по немски език в лицензирания изпитен център на Гьоте Институт Алианс ЕООД, съавтор е на редица помагала по немски език и преводач на над 35 книги от немски език. Тя е дългогодишен сътрудник и преводач на Австрийската стопанска камара в семинарите по Генерален мениджмънт.

Повече от 30 години осъществява културни проекти заедно с Австрийското посолство в София. През 2001 г. е удостоена със златен кръст за заслуги към Република Австрия.

- Какво послание бихте отправили към нашите читатели - защо си струва да подаваме ръка?

- В навечерието сме на най-очаквания християнски празник Рождество Христово.

На читателите на Dir.bg желаем здраве, благоденствие и любов!

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И на края, може би някой ще каже, че благотворителността не е толкова важна, или че е недостатъчна. Много хора в годините са дарявали еднократно стотици хиляди средства за благотворителни каузи. И това е изключителни важно, полезно и отговорно и показва състрадание и емпатия към болките на другите.

Аз обаче вярвам и споделям мисълта на майка Тереза, че не е важно колко даваме, а колко любов влагаме!

А ние влагаме цялата си любов!

Визитка:

Мая Косева е завършила СУ "Климент Охридски". Професионалната й биография е свързана с управление на дружества в частния и публичния сектор. Била е съветник на министрите на Регионалното развитие и благоустройство и на икономиката, енергетиката и туризма.

В професионалната си кариера е избирана за Председател на СД на "Автомагистрали" ЕАД и на "Ел Би Булгарикум" ЕАД.

Тя е акционер и изпълнителен директор за България на Австрийската компания "Christoff group".

Мая Косева е съучредител на дамски клуб "Бизнес лейди", на Зонта интернешънъл-клуб София, член на сдружение Дамски форум, на АВС (Австрийски бизнес кръг) към Австрийско посолство, учредител и председател на фондация "Юнион арт".

Избирана е последователно за председател на Контролния съвет на Виенския клуб, съпредседател, а от тази година за председател на УС на Виенския клуб.

Тя е дългогодишен управител на "Научноизследователски строителен институт - НИСИ" ЕООД.

Институтът е лидер в областта на научноизследователска, нормативна, експертно-консултантска, изпитвателна, сертификационна, проектантска, иновационна и инженерингова дейност в областта на строителните технологии, материали и продукти, конструкции на сгради и строителни съоръжения, строителна физика, химия и изолации, строителни машини, информационно и научно-техническо обслужване на строителни фирми, общинската, държавна и съдебната администрации.

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