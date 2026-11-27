Лидерът на ИТН поиска незабавно да бъде извикан френският посланик в Министерството на външните работи и да му бъде връчена протестна нота

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Случилото се снощи на стадиона в Марсилия е позор за Франция! Това явно вече не е Франция, а северноафриканска държава, която няма нищо общо с европейската цивилизация. И тази ли държава ще ни дава акъл за върховенството на закона, при положение че снощи имаше абсолютна демонстрация на погазването на закона? Това написа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов в профила си във Фейсбук след ексцесиите на стадион "Велодром" по време на футболния мач между отборите на "Левски София" и "Олимпик Марсилия".

Двубоят бе белязан от грозни сцени преди неговото начало, когато около 200 ултраси на френския тим необезспокоявано прекосиха половината трибуни на 66-хилядния стадион и атакуваха българските фенове. Първо бяха нападнати привърженици от така наречената "Категория 1", които в повечето случаи са семейства и близки на самите играчи, а след това ултрасите на Марсилия се насочиха към сектора с агитката на Левски, хвърляйки бомби, а появилите се кадри показват палки и бухалки в ръцете им.

Генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева съобщи, че 11 българи са пострадали, а Министерството на външните работи ще изпрати нота до френската страна, с която ще настоява за пълно разследване на случилото се. Премиерът Румен Радев пък съобщи, че е разговарял с френския президент, който пък коментира, че действията на френските ултраси няма да останат ненаказани.

Според Трифонов един разговор между Радев и Макрон въобще не е достатъчен.

"И въобще фактът, че тия двамата са си говорили, не представлява абсолютно нищо и всякакви такива дипломатически врътки са адски жалки и искат да ни замазват очите", коментира той.

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Лидерът на ИТН поиска незабавно да бъде извикан френският посланик в Министерството на външните работи и да му бъде връчена протестна нота.

"Трябва да поискаме огромна компенсация от Франция за пострадалите българи. Трябва веднага да поискаме от Макрон и френското правителство официално извинение. Трябва да изискваме ежеминутно информация как върви разследването, заловени ли са извършителите, арестувани ли са и какви наказания ще им наложат. Трябва този варварски акт да бъде подложен на обсъждане в ЕП и трябва българската държава да покаже, че защитава своите граждани и че се грижи за тяхното здраве и за тяхното достойнство", изброи той.

Според Слави Трифонов, ако всичките тези неща не се случат, значи ние нито имаме държава, нито тези, които в момента я управляват, трябва да си стоят на местата.

"Изказвам огромното си уважение и възхищение към тези български мъже, които снощи с телата си защитаваха българските момичета. Така се прави и това е толкова достойно и толкова мъжко!", завършва лидерът на ИТН.

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