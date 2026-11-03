Заподозреният беше идентифициран и обявен за издирване, тъй като се укриваше, заяви министър Демерджиев

21025 Снимки в колаж: Булфото и БНТ/Dir.bg

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Заподозреният за убийството на йоркито Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада", който се укри след жестокия инцидент и последвалото гражданско недоволство пред дома му, днес се е явил СДВР с адвоката си. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Програмистът Йордан Атанасов ще бъде задържан и ще бъде конвоиран до Четвърто районно управление за извършване на необходимите действия, каза още МВР шефът.

Демерджиев допълни, че от СДВР са веднага реагирали на сигнала за убито малко куче. "Заподозреният беше идентифициран и обявен за издирване, тъй като се укриваше", заяви той.

"Насилието над животни не може да се подминава. Не само, че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора", коментира министърът.

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Стотици жители на столичния квартал "Кръстова вада" снощи излязоха на протест, след като мъжът изрита смъртоносно пред очите на стопаните му трикилограмовото женско кученце Кнопа, деветгодишен йоркширски териер. Инцидентът е станал в неделя малко преди 21 часа на улица "Иван Колев" до кръстовището с "Ивайло Петров". На запис от охранителна камера се вижда как мъж внезапно рита с голяма сила животното, което отхвърча към паркиран автомобил, блъска се в него и повече не помръдва.

Срещу нападателя на кученцето Йордан Атанасов са подадени три жалби полицията и е образувано досъдебно производство под надзора на районната прокуратура. По този повод снощи той бе обявен за национално издирване.

Собственичката Снежана Кишчук твърди във фейсбук, че ритникът е бил нанесен само защото кученцето е минавало покрай къщата, в която нападателят живее. Тя казва, че Кнопа е била много е гальовна и мила и не е проявявала никаква агресия.

Друга жителка на квартала - Малвина Йовчевска, е била свидетел на инцидента. Тя разказва в социалната мрежа, че е имала разправия със същия човек минути по-рано. "Докато разхождах кучетата си на ул. "Ген. Иван Колев" 31, мъж, който вървеше зад мен, започна да ми прави забележки, че се намирам на "частна собственост" (а аз бях на тротоара) и трябва да си разкарам кучетата. След като му отвърнах, че никъде не пише частна собственост и това е доста застроен квартал и не е той човекът, който да ми казва къде да вървя. Продължих напред, след което мъжът побутна едното ми куче с крак, аз му казах, че ако докосне отново кучето ми ще го наритам, той ми каза да се махам да не ме нарита той мен", пише Йовчевска.

Трета жена е подала жалба и видеозапис в полицията два дни преди смъртта на йоркито в неделя. Пред NOVA Таня Божкова разказа, че същият човек е нападнал и нейния померан.

По думите на Божкова нападението срещу домашния ѝ любимец е станало в петък около 8:30 часа. Тя разхождала двукилограмовия си померан по тротоара пред кооперацията, в която живее мъжът. "Беше нормална разходка, просто преминавахме по тротоара. Кучето не е извършвало никакви физиологични нужди и не е минавало през тревни площи. Забелязах, че има човек, който стои и ни дебне. В един момент станах обект на неговите крясъци и викове: "Разкарай се от тука, ма" и други обиди. Физическата агресия беше единствено и само към кучето ми. Изрита го изключително силно отдолу по коремчето и то хвръкна на половин метър височина", разказа тя.

След удара мъжът заплашил и нея, че ще последва същото.

"Единственото, което успях да направя в този момент, е да се мобилизирам и да му кажа, че зад главата ми има камера и всичко това е записано. След това въпросният просто тръгна в неизвестна за мен посока", сподели Божкова. Кучето ѝ е оцеляло.

По думите ѝ впоследствие с нея се свързали и други жени, които съобщили за агресия от същия човек. Сред тях е стопанка на два френски булдога, която заявила, че била нападната по идентичен начин само минута преди инцидента с померана.

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