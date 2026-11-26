Товарен влак дерайлира край Перник, спря движението от и до София (снимки)
Три вагона са излезли от релсите, на мястото работят екипи на НКЖИ
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Три вагона от празна товарна композиция са дерайлирали между гарите Перник-разпределителна и Разменна, съобщиха за БТА от пресцентъра на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).
Войната по пътищата
Движението в железопътния участък е преустановено от 13:46 ч. На място работят аварийни екипи.
Крайградските пътнически влакове по направлението София - Перник - София през Волуяк ще бъдат отменени в участъка гара Разменна - Перник - Разменна. След отстраняването на дерайлиралите вагони предстои оглед на пътя. Все още не е ясно кога движението ще бъде възстановено, уточниха още от НКЖИ.
Дерайлирането край Перник е поредният подобен инцидент в железопътната мрежа през последните месеци.
През август т.г. пътнически влак от Перник за София излезе от релсите между Владая и Горна баня.
През април в рамките на две последователни денонощия бяха регистрирани две дерайлирания - на пътнически влак между Дъбово и Радунци и на бързия влак Русе - Пловдив между Царева ливада и Трявна.
През август 2025 г. товарен влак дерайлира в района на промишлена зона "Искър" в София.
През лятото на 2025 г. товарни композиции дерайлираха край Калофер и между Любеново предавателна и Симеоновград, като при втория случай възникна и пожар в цистерни с гориво.