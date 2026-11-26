Три вагона са излезли от релсите, на мястото работят екипи на НКЖИ

294 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Три вагона от празна товарна композиция са дерайлирали между гарите Перник-разпределителна и Разменна, съобщиха за БТА от пресцентъра на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Движението в железопътния участък е преустановено от 13:46 ч. На място работят аварийни екипи.

Крайградските пътнически влакове по направлението София - Перник - София през Волуяк ще бъдат отменени в участъка гара Разменна - Перник - Разменна. След отстраняването на дерайлиралите вагони предстои оглед на пътя. Все още не е ясно кога движението ще бъде възстановено, уточниха още от НКЖИ.

Снимка: БТА

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Дерайлирането край Перник е поредният подобен инцидент в железопътната мрежа през последните месеци.

Снимка: БТА

През август т.г. пътнически влак от Перник за София излезе от релсите между Владая и Горна баня.

През април в рамките на две последователни денонощия бяха регистрирани две дерайлирания - на пътнически влак между Дъбово и Радунци и на бързия влак Русе - Пловдив между Царева ливада и Трявна.

През август 2025 г. товарен влак дерайлира в района на промишлена зона "Искър" в София.

През лятото на 2025 г. товарни композиции дерайлираха край Калофер и между Любеново предавателна и Симеоновград, като при втория случай възникна и пожар в цистерни с гориво.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.