В портала sos-glasove.com са публикувани над 3400 поименни гласувания по 2685 решения на СОС

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Нова платформа Столичната община показва как гласува Столичният общински съвет (СОС), съобщиха от пресцентъра на Общината.

В портала всеки може да види как е гласувал всеки общински съветник и как са се разпределили гласовете по темите, които засягат ежедневието на столичани на адрес в интернет sos-glasove.com. С тази платформа разширяваме възможностите на гражданите да се информират и да анализират данните, каза Светлин Ненов, зам.-кмет по дигитализация и информационни системи на Столичната община, цитиран от общинския пресцентър.

Към този момент порталът обхваща 3469 поименни гласувания по 2685 решения от 64 заседания (последното от 5 ноември 2026 г. ) на Столичния общински съвет и се актуализира автоматично след утвърждаване на последния протокол. В рамките на мандата, започнал през 2023 г. Сред тях са решения за бюджета на София, инвестициите в градския транспорт, управлението на общинските дружества, общинската собственост и правилата за градската среда.

Платформата дава на гражданите достъп до подробна информация за всички гласувания в СОС. Всеки ще може да види какво е решено и как е гласувал СОС. Така избирателите ще могат да сравняват публично заявените позиции с реалните гласувания и да търсят отговорност от избраните от тях представители. Основните теми в портала са бюджет, финанси и общински дълг; транспорт и мобилност; управление на общинските дружества и "Топлофикация"; градска среда, строителство и екология; институционално управление на съвета.

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Чрез търсене по ключова дума гражданите могат да намерят решения, които засягат техния квартал или район. Ако се интересуват от ремонт на улица, детска градина или общински имот, могат да въведат името на обекта, за да открият конкретното решение и гласуването по него.

За всяко гласуване порталът показва дали предложението е прието, какво точно е решението и как е гласувал всеки общински съветник. Гражданите могат да проверят дали предложението е било изменено при обсъждането и как са се променяли позициите по въпроса в отделните заседания.

Платформата генерира обобщения автоматично, за да улесни търсенето и ориентирането в документите. Към всяко обобщение има връзка към оригиналния документ.

През август Столичната община въведе изцяло обновена версия на Call Sofia - платформата за подаване на неспешни сигнали от граждани. Промените обхващат не само начина, по който изглежда системата, а целия път на сигнала от описанието на проблема и насочването му към компетентната структура до проследяването на действията и окончателния отговор.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.