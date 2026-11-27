И Агенцията по геодезия, картография и кадастър спря работа за час (снимки)
Те излязоха на щафетен протест с искане за достойни заплати
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Служители от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) излязоха на протест с искане за достойни заплати. Протестът е част от едночасова ефективна стачка в цялата страна в рамките на действия срещу несправедливото заплащане, задълбочаващите се диспропорции във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на работещите в държавната администрация, посочват организаторите. Действията са организирани от Синдиката на административните служители към Конфедерация на труда (КТ) "Подкрепа".
Протести
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Такъв се проведе и в много градове в цялата страна - София, Варна, Пловдив, Плевен, Перник, Русе, Ямбол, Ловеч, Стара Загора, Добрич, Видин, Велико Търново, Кюстендил, Силистра, Шумен и др.
Между 10:00 ч. и 11:00 ч. агенцията не предоставяше услуги.
"Вече пети пореден ден служителите и работещи в ключовите звена на държавната администрация излизат на едочасова стачка, за да заявят, че заслужават справедливост и нормални заплати. В момента сме пред Агенция по геодезия, картография и кадастър. Тук работят висококвалифицирани служители – геодезисти, архитекти, хора, които са учили повече от пет години, за да служат в полза на държавата. И заплащането, което получават, е крайно недостатъчно за отговорностите, които имат и за да си покрият ежедневните нужди с оглед на цените, които всички ние виждаме", каза пред медиите Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа" в столицата.
По нейните думи едва четиристотин души за цялата страна трябва да обслужват милиони преписки и въпреки че всички процеси в Агенцията са дигитализирани, няма как да очакваме, че изкуственият интелект може да свърши работата на експерта. Самата администрация може да е дигитализирана, но все още голяма част от обществото не ползват електронни услуги по една или друга причина, добави тя.
Атанасова посочи още, че все още няма ясен сигнал, че управляващите са припознали исканията на работещите в администрацията, въпреки проведените срещи преди стачните действия с властта, добави БТА.
"Между първо и второ четене на бюджета в парламента могат да се направят предложения и той да претърпи корекции. Имаше изявление на министър-председателя Румен Радев, че всички адекватни предложения ще бъдат приети. Надявам се на подкрепа от всички парламентарно представени групи и от техните представители в Парламентарната комисия по бюджет и финанси да бъдат внесени конкретните искания на колегите и да бъдат гласувани и приети, защото всеки работник заслужава нормална заплата и уважение", каза още тя.