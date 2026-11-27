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Служители от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) излязоха на протест с искане за достойни заплати. Протестът е част от едночасова ефективна стачка в цялата страна в рамките на действия срещу несправедливото заплащане, задълбочаващите се диспропорции във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на работещите в държавната администрация, посочват организаторите. Действията са организирани от Синдиката на административните служители към Конфедерация на труда (КТ) "Подкрепа".

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Такъв се проведе и в много градове в цялата страна - София, Варна, Пловдив, Плевен, Перник, Русе, Ямбол, Ловеч, Стара Загора, Добрич, Видин, Велико Търново, Кюстендил, Силистра, Шумен и др.

Между 10:00 ч. и 11:00 ч. агенцията не предоставяше услуги.

"Вече пети пореден ден служителите и работещи в ключовите звена на държавната администрация излизат на едочасова стачка, за да заявят, че заслужават справедливост и нормални заплати. В момента сме пред Агенция по геодезия, картография и кадастър. Тук работят висококвалифицирани служители – геодезисти, архитекти, хора, които са учили повече от пет години, за да служат в полза на държавата. И заплащането, което получават, е крайно недостатъчно за отговорностите, които имат и за да си покрият ежедневните нужди с оглед на цените, които всички ние виждаме", каза пред медиите Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа" в столицата.

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Снимка: БТА

По нейните думи едва четиристотин души за цялата страна трябва да обслужват милиони преписки и въпреки че всички процеси в Агенцията са дигитализирани, няма как да очакваме, че изкуственият интелект може да свърши работата на експерта. Самата администрация може да е дигитализирана, но все още голяма част от обществото не ползват електронни услуги по една или друга причина, добави тя.

Снимка: БТА

Атанасова посочи още, че все още няма ясен сигнал, че управляващите са припознали исканията на работещите в администрацията, въпреки проведените срещи преди стачните действия с властта, добави БТА.

Снимка: БТА

"Между първо и второ четене на бюджета в парламента могат да се направят предложения и той да претърпи корекции. Имаше изявление на министър-председателя Румен Радев, че всички адекватни предложения ще бъдат приети. Надявам се на подкрепа от всички парламентарно представени групи и от техните представители в Парламентарната комисия по бюджет и финанси да бъдат внесени конкретните искания на колегите и да бъдат гласувани и приети, защото всеки работник заслужава нормална заплата и уважение", каза още тя.

Снимка: БТА

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