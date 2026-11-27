Ново научно изследване разкрива защо зрителните илюзии ни въздействат по различен начин. На 27 ноември Музеят на илюзиите в София ще предложи 30% отстъпка за подаръчни билети по повод Black Friday, които ще могат да се използват и през 2027 г.

1177 Снимка: Музей на илюзиите

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Две линии изглеждат с различна дължина, въпреки че са еднакви. Неподвижно изображение сякаш започва да се движи. Пространството променя размерите си пред очите ни. Знаем, че нещо е невъзможно, но продължаваме да го виждаме.

Зрителните илюзии отдавна интригуват учените, а нов научен обзор, публикуван през октомври 2026 г., показва колко индивидуален може да бъде начинът, по който ги възприемаме. Човек, който лесно се подвежда от една визуална заблуда, може да остане почти незасегнат от друга, дори когато двете изглеждат сходни.

Това е един от интересните изводи на изследователи от Швейцарския федерален технологичен институт в Лозана (EPFL), чиято работа е публикувана в научното списание Neuropsychologia. Анализът показва колко трудно е разнообразието от зрителни илюзии да бъде обяснено с един-единствен механизъм.

Всъщност очите ни не функционират като камера, която просто записва действителността. Мозъкът непрекъснато обработва информацията, отчита контекста и допълва липсващите детайли, за да изгради картина на заобикалящия ни свят. Понякога резултатът е убедителен, но погрешен.

Именно затова зрителните илюзии са толкова любопитни. Те ни позволяват да наблюдаваме как работи собственото ни възприятие, при това често с изненадващи резултати.

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Снимка: Музей на илюзиите

Когато невъзможното изглежда напълно реално

За да изпитаме подобни зрителни заблуди, не е необходимо да участваме в научен експеримент. В самия център на София има място, където обичайните представи за пространство, размери и перспектива могат да бъдат поставени под съмнение.

В Музея на илюзиите науката се среща с играта, а посетителите сами стават част от експериментите.

Снимка: Музей на илюзиите

На площ от 400 кв. м са събрани оптични илюзии, интерактивни инсталации и пространствени конструкции, които използват принципите на физиката, математиката и психологията на възприятията. Някои променят представата ни за размерите на предметите, други създават усещане за движение или необичайна перспектива.

Тук посетителите могат да рисуват със светлина, да експериментират със сенки и да попаднат в пространства, които изглеждат съвсем различно в зависимост от мястото, от което ги наблюдават.

А най-интересното понякога е, че двама души могат да гледат едно и също нещо и да останат с напълно различни впечатления.

Снимка: Музей на илюзиите

Любопитството няма възраст

Музеят е сред местата, в които децата и възрастните могат да откриват едни и същи неща, макар и по различен начин.

За най-малките оптичните илюзии са забавна среща с физиката и математиката. За възрастните те често се оказват неочаквано предизвикателство към увереността, че познават добре света около себе си.

За разлика от традиционната представа за музей, тук посетителите са насърчавани да взаимодействат с експонатите, да експериментират и да задават въпроси. Екипът на място помага да се разберат принципите зад различните илюзии, така че посещението може да бъде едновременно забавно и образователно.

Снимането също е част от преживяването. Някои от най-необичайните ефекти се разкриват именно през обектива, а получените кадри често изглеждат така, сякаш законите на физиката са престанали да действат.

Посещението обикновено отнема между час и час и половина, което го прави подходящо за семейна разходка, среща с приятели или различен начин да прекараме свободното си време.

Снимка: Музей на илюзиите

Black Friday с 30% отстъпка за подаръчни билети, валидни и през 2027 г.

В края на ноември, когато Black Friday традиционно насочва вниманието към покупките, Музеят на илюзиите предлага възможност да изберем преживяване, за което не е необходимо да освобождаваме място вкъщи.

На 27 ноември, по повод Black Friday, подаръчните билети за музея ще се предлагат с 30% отстъпка. Закупените с намалението подаръчни билети ще могат да бъдат използвани и през 2027 г., което ги прави чудесен коледен подарък, избран предварително.

Така посещението може да бъде планирано за удобен уикенд, за ваканцията на децата или за момент, в който просто ни се иска да излезем от обичайния ритъм на ежедневието.

Снимка: Музей на илюзиите

Подаръчният билет е чудесен избор за подарък, особено за хората, за които изборът на поредната вещ става все по-труден.

Музеят на илюзиите се намира на бул. "Княгиня Мария Луиза" 16 в София и е отворен всеки ден от 10:00 до 20:00 ч.

Повече информация за посещенията и билетите може да бъде намерена на официалния сайт на музея.

Ако след всичко това все още сте убедени, че винаги можете да вярвате на очите си, може би е време да ги подложите на малък експеримент.

Снимка: Музей на илюзиите

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.