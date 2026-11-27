Съпредседателката на "Алтернатива за Германия" нападна българите и румънците за детските надбавки, които вземат от страната

10434 Снимка: БТА/АР

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Алис Вайдел, съпредседателка на крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия", отправи остри критики към румънците и българите, получаващи детски надбавки от Германия. В речта си пред Бундестага на 25 ноември тя заяви, че цели семейства в Румъния и България "живеят като крале" благодарение на изплащаните от германската държава средства.

За какво става дума?

Думите ѝ по адрес на българите и румънците бяха изречени в рамките на призив за обрат в миграционната политика на Германия. Сред споменатите от Вайдел необходими мерки бяха т.нар. "ремиграция", строг граничен контрол, отхвърляне на всички нелегални имигранти, край на милионните нарушения на закона, премахване на факторите, привличащи мигранти, предметни вместо парични помощи за търсещите убежище и по-строги правила за получаване на германско гражданство.

В речта си тя подчерта, че разходите за социалните помощи - т.нар. Бюргергелд, продължават да нарастват. "Почти две трети от получателите на помощи са с чуждестранен произход. Работещото население финансира с данъците и таксите си членове на престъпни кланове, ислямисти и серийни престъпници (...) Изплащанията на детски надбавки за деца, живеещи в чужбина, са се увеличили десетократно в рамките на няколко години, достигайки над половин милиард евро годишно. Никой не знае със сигурност дали тези деца изобщо съществуват. Но в Румъния и България цели семейства живеят като крале благодарение на плащанията от Германия. Провалът на германската социална държава е институционализиран и се самоусилва."

Това не е първата атака на Вайдел срещу източноевропейците. Само преди месец Вайдел обвини румънците, че "ограбват" германската социална система. Тогава тя написа в платформата Х: "Детски надбавки, социални помощи, медицински услуги: все повече мигранти от Румъния ограбват нашата германска социална система".

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Колко деца, живеещи в България, получават детски надбавки от Германия?

В своята реч Алис Вайдел посочва, че изплащаните детски надбавки за деца, живеещи в чужбина, са в размер на над половин милиард евро годишно (около 291 000 деца). Това представлява около 1% от общите годишни разходи за детски надбавки в Германия, възлизащи на около 55,3 милиарда евро.

Освен това най-големите дялове не се падат на България или Румъния, а на деца на работещи в Германия полски граждани (около 112 400 деца). На второ място са децата на германски граждани с местожителство в чужбина (около 36 700 деца), а на трето е Чехия (с около 33 900 деца). Румънските деца са на четвърто място (32 459).

Броят на децата, живеещи в България, и получаващи германски детски надбавки, тъй като родителите им работят в Германия, е много по-нисък. Става дума за едва 7365 деца. Повечето българчета, за които Федералната република изплаща детски надбавки, живеят в Германия - това са 115 155 деца. Тези данни са публикувани от Федералното бюро по трудаи са достъпни онлайн.

Относно обвинението, че никой не знае дали тези деца изобщо съществуват, правителството в Берлин посочва, че според процедурите за проверка на Семейната каса за децата, живеещи в чужбина, трябва да се представят редовни удостоверения от чуждестранните органи, както и доказателства за трудова дейност на родителите в Германия. Освен това се проверя дали за въпросните деца не се изплащат детски надбавки и в самата страна, в която живеят, за да се предотвратят двойни плащания.

Кой има право на детски надбавки в Германия? И какъв е размерът им?

Съгласно Регламента на ЕС за координация на системите за социална сигурност работниците от други държави-членки на ЕС, които работят в Германия и плащат данъци, имат същото право да получават детски надбавки за децата си като германските граждани - независимо от това къде в ЕС живеят децата им. Намаляването или коригирането на размера на детските надбавки в съответствие с по-ниските разходи за живот в родната страна (т.нар. индексация) е обявявано многократно за незаконосъобразно от Съда на Европейския съюз (СЕС).

Детските надбавки в Германия за едно дете за 2026 година са в размер на 259 евро. От 2027 се планира те да скочат на 267 евро. А от 2028 - на 272 евро.

Изявленията на съпредседателката на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел предизвикаха остра критика както в Бундестага, така и в румънските политически и медийни среди. Представители на федералното правителство и на опозицията отхвърлиха изказванията ѝ като подвеждащи и генерализиращи. Още при предишните ѝ нападки от октомври румънското министерство на външните работи подчерта икономическия принос на румънците, работещи в Германия. Относно вчерашното ѝ изказване румънският външен министър Дан Некулеску подчерта, че отхвърля "използването на румънската общност в Германия за политически цели и опитите за разпалване на напрежение в нашите общества. Той посочи, че заетостта сред румънските граждани в Германия е около 70%, което е едно от най-високите равнища сред гражданите на ЕС, живеещи в страната. Реакции от България все още няма.

Колко са българите в Германия? Колко взимат социални помощи?

В Германия живеят 421 895 българи. А 103 690 от тях получават социални помощи - т.нар. Бюргергелд, според данните на Федералната агенция по заетостта. Това число обаче обхваща не само всички безработни в трудоспособна възраст, но и лицата с ниски доходи, получаващи допълнителни помощи към заплатата си, както и нетрудоспособните членове на домакинствата, които се нуждаят от подпомагане - например децата. Така погледнато около 25% от живеещите в Германия българи живеят изцяло или частично благодарение на германските социални помощи.

Според публикации в германските медии немалка част от българите, получаващи социални помощи, са т.нар. Aufstocker, т.е. работещи с ниски доходи, подпомагани от държавата, тъй като заплатата им не стига за покриване на минималния жизнен стандарт. Пример за това са лицата, които работят официално само на т.нар. миниджоб (Minijob) - с максимална заплата от 603 евро на месец, която не се облага с данъци.

Към заплатата си от 603 евро те получават още 168,90 евро месечно финансово подпомагане от Агенцията по заетостта, позната сред българите в Германия и като Jobcenter. Освен това Агенцията поема в тези случаи наема (има условия за големината на жилището и допустимия размер на наема) и здравната застраховка.

Материалът е публикуван в DW>>>

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