Анкара ще продължи контактите си с всички заинтересовани страни, за да установи среда на мир, се казва в изявление на Висшия съвет за сигурност на Турция

3585 Снимка: пресслужба на руското министерство на отбраната чрез АР/БТА

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Висшият съвет за сигурност на Турция издаде предупреждение за потенциалното разширяване на войната в Украйна в Средиземно море, след като украински сили атакуваха руски кораб в либийското пристанище Бенгази, съобщи сайтът "Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА.

"Последните развития и настоящата ситуация във връзка с войните между Русия и Украйна и САЩ/Израел-Иран бяха разгледани, като беше изразена загриженост от разпространението на войната между Русия и Украйна към Средиземно море след настъпилото по-рано разширяване към Черно море", се казва в изявление на Съвета за национална сигурност на Турция, издадено след вчерашното му заседание в Анкара, продължило повече от два часа.

В изявлението се припомнят неотдавнашните атаки на Украйна срещу руски военни и товарни кораби в Средиземно море, като се подчертава, че Анкара ще продължи контактите си с всички заинтересовани страни, за да установи среда на мир, която е от съществено значение за глобалната сигурност и стабилност, възможно най-скоро.

Ситуацията със сигурността и последните развития в Близкия изток, както и агресивната политика на Израел срещу съседите му, също бяха в дневния ред на Съвета за национална сигурност.

"Беше заявено, че политиките на израелската администрация за окупация и анексия, насочени срещу Палестина, Ливан и Сирия, изострят нестабилността в региона; всички участници, които поемат инициатива в процесите, насочени към установяване на мир, бяха призовани да заемат по-твърда позиция спрямо израелската администрация, която продължава да пренебрегва международното право въпреки своите задължения", се казва още в изявлението на турските власти след вчерашното заседание на Съвета за национална сигурност.

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В тази връзка те обръщат внимание и на продължаващото многопластово сътрудничество на Турция със Сирия и Ирак, което има за цел да допринесе за усилията на съседните държави за изграждане на сигурно, стабилно, приобщаващо и проспериращо бъдеще в нашата споделена география.

"По време на заседанието беше оценен и осезаемият напредък и настоящото състояние на усилията по отношение на процеса "Турция без тероризъм" (който е свързан с помиряването между турските власти и обявената за терористична Кюрдска работническа партия); беше заявено, че многопластовите дейности, предприети в рамките на Закона за укрепване на националната солидарност и социалното единство, ще бъдат продължени с решителност", се казва още в изявлението.

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