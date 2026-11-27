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Чуйте статията:
Криминалисти разследват
на мъж, убийството до смърт на централно място в столицата рано тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи за наръган . Dir.bg
Тялото на жертвата е намерено само на метри от Първо районно полицейско управление. 48-годишният мъж е убит в района на бул. "Шипченски проход" и ул. "Коста Лулчев" в кв. "Гео Милев" в София, потвърдиха от полицията.
Сигналът за мъж с
е бил подаден тази сутрин около 6 часа в Първо РУ на СДВР. прободни рани
Веднага на мястото са се отзовали екип на Спешна помощ и полицията.
Според очевидци, районът е отцепен от патрулки и два полицейски буса. Пристигнал е и микробусът на Криминалистичната лаборатория.
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Огледът на местопрестъплението продължи повече от два часа.
Издирва се извършителят на престъплението. Извършват се процесуално-следствени действия.
От полицията към момента не съобщават повече подробности по разследването.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.