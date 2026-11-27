Вътрешният министър е изискал и цялата информация по случая през Дирекция "Международно оперативно сътрудничество", както и от задграничния представител на МВР във Франция

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Министерството на външните работи изпрати нота до френската страна във връзка с нападенията срещу български граждани в Марсилия, а министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е поискал спешен телефонен разговор с френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес.

Двубоят между отборите на "Левски София" и "Олимпик Марсилия" бе белязан от грозни сцени преди неговото начало, когато около 200 ултраси на френския тим необезспокоявано прекосиха половината трибуни на 66-хилядния стадион и атакуваха българските фенове. Генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева съобщи, че 11 българи са пострадали.

От външното ни ведомство допълниха, че с нотата се настоява компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и извършителите да бъдат подведени под отговорност.

"МВнР продължава да следи развитието на случая в координация с Генералното консулство на Република България в Лион и почетния консул на България в Марсилия, които на място оказват необходимото съдействие на българските граждани", уточниха от министерството.

Вътрешният министър Иван Демерджиев пък обяви, че чака разговор с френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес, за да получи уверения, че всички участници в нападението над българи в Марсилия ще бъдат установени и ще бъде направено необходимото те да получат заслужените наказания.

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"Очаквам своевременен отговор от френската страна. Изисках и абсолютно цялата налична информация по случая през Дирекция "Международно оперативно сътрудничество", както и през задграничния представител на МВР във Франция", добави той.

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